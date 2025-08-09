Calciomercato estero news: nessun trasferimento in Italia per centrocampista spagnolo. La punta svedese aspetta sempre il Liverpool (9 agosto 2025)

CALCIOMERCATO ESTERO NEWS, NIENTE MILAN PER LO SPAGNOLO

Il calciomercato estero manda segnali all’Italia come nel caso di Javi Guerra. Il centrocampista del Valencia è stato seguito per parecchio tempo dal Milan, Tare lo voleva sin da subito portare alla corte di Allegri ma alla fine non c’è riuscito.

A mettere la pietra tombale sull’operazione è stato il comunicato ufficiale del Valencia che ha reso noto il prolungamento di contratto fino a giugno 2029 con Javi Guerra. Un rinnovo che spegne ogni possibile voce di mercato.

A proposito di Spagna e spagnoli, Iñigo Martínez lascia il Barcellona per approdare in Arabia Saudita, all’Al Nassr di Cristiano Ronaldo. Il difensore lascia dunque il calcio europeo dopo le esperienza tra i Profesisonisti con Real Sociedad, Bilbao e Barcellona.

CALCIOMERCATO ESTERO NEWS, SI COMPLICA IL CASO ISAK

Il calciomercato estero segue con attenzione la delicata situazione Isak. Lo svedese del Newcastle è passato da essere l’idolo dei tifosi bianconeri al primo dei traditori dopo la sua volontà di lasciare i Magpies per approdare al Liverpool.

Il Newcastle non farà sconti e per il fuoriclasse ha chiesto 150 milioni, rifiutando una prima offerta di circa 120 da parte del Liverpool, fresco della cessione di Nunez in Arabia Saudita. Intanto l’ex Real Sociedad non lavora in gruppo, come confermato da Howe.

L’allenatore del Newcastle ha parlato senza peli sulla lingua: “Abbiamo avuto un confronto e al momento è evidente che non possiamo reintegrarlo nel gruppo. Non so quanto tempo servirà, ma questa è la decisione presa per ora”.