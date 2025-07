Il calciomercato estero vede salutare definitivamente Joao Felix che vola in Arabia Saudita. Luis Diaz invece raggiunge i campioni di Germania

Calciomercato estero News: Luis Diaz ottiene la cessione in Germania

Con l’avvicinamento verso l’ultimo mese della sessione estiva dei trasferimenti si muove più in fretta il calciomercato estero in particolare per le grandi squadre che non hanno problemi di soldi e sono pronte ad investire grosse somme per i giocatori che ritengono fondamentali per successi futuri del club.

Come sempre tra le squadre più operative ci sono quelle inglesi sia per quanto riguarda gli acquisti che le cessioni, anche di giocatori importanti che decidono di affrontare nuove avventure in campionati mai sperimentati per fare un ulteriore passo nella loro carriera.

Uno di questi è il ventottenne colombiano del Liverpool Luis Diaz che lascerà l’Inghilterra per accasarsi al Bayern Monaco dove prenderà il posto di Leroy Sané, l’esterno per tutto il mese era stato al centro di trattative di mercato, prima con il Barcellona e poi con i tedeschi e aveva sempre espresso la sua volontà di lasciare per via dell’arrivo di Wirtz.

Alla fine a spuntarla sono stati i campioni di Germania che verseranno nelle casse dei reds 75 milioni di euro per poi offrire un contratto quadriennale all’attaccante ex Porto che dovrà affiancare Kane ed Olise, attendendo il recupero di Musiala.

Calciomercato estero News: Joao Felix addio definitivo all’Europa

Il calciomercato estero ormai da qualche anno però non riguarda solamente i campionati europei ma anche quelli fuori dal vecchio continente, in particolare quello americano e quello saudita che più di tutti sta investendo sul calcio con grandi contratti e spese per i cartellini per creare una competizione al livello di quelle europee.

L’ultima aggiunta dell’Arabia Saudita sarà l’attaccante portoghese di venticinque anni Joao Felix che lascerà il Chelsea per 30 milioni più bonus più una percentuale sulla futura rivendita per accasarsi all’Al Nassr dove giocherà con il suo capitano Cristiano Ronaldo.

Con i soldi incassati dalla cessione del portoghese il Chelsea si ributterà sul mercato per chiudere l’acquisto di Jorrel Hato, terzino sinistro o difensore centrale olandese classe 2006 di proprietà dell’Ajax con cui in sole due stagioni è passato dalla squadra giovanile ad un valore di 40 milioni.

La scorsa stagione nella sola Eredivisie ha collezionato 31 presenze nelle quali ha realizzato anche 2 gol e 6 assist e ora è pronto al salto in Premier League sotto la guida di Enzo Maresca che potrebbe utilizzarlo come terzino o come braccetto in una difesa a 3 per non privarsi di Cucurella.