Anche il calciomercato estero è più attivo che mai e diverse big stanno lavorando per rinforzare la rosa. Tanti rumors in Premier League

Ultimi giorni e poi anche il calciomercato estero – cosi d’altronde come quello italiano – chiuderà e terminerà ufficialmente. Le big di Premier e Bundesliga sono scatenate e vi sono ancora movimenti piuttosto importanti, in tutti i reparti possiamo dire. Movimenti importanti anche nel campionato tedesco dove tutte le big sono scatenate.

Il Bayer Leverkusen ha visto sfumare la trattativa per il laterale Clauss ed alla fine ha deciso di chiudere per lo svincolato Lucas Vazquez, approdato qui dal Real Madrid. Un rinforzo di qualità e di esperienza per le ‘Aspirine’ e ufficialità anche in casa Borussia Dortmund con il club che ha prelevato il centrocampista Chukwuemeza dal Chelsea, affare con i tedeschi che hanno beffato Milan e Juventus.

Anche il Bayern Monaco è attivissimo ed è molto concentrato per quel che riguarda rinforzi nel reparto offensivo. Si complica la pista in attacco dove Garnacho è vicino al Chelsea e proprio dai Blues potrebbe arrivare l’attaccante Nicolas Jackson, un giocatore che piace come possibile alternativa di lusso ad Harry Kane. Il Bayern ha già l’accordo con l’attaccante, si lavora a quello tra i club.

Calciomercato estero, occhio alla girandola in difesa per l’Arsenal

Nel calciomercato estero svolta importante per quel che riguarda la difesa da parte dell’Arsenal. Arteta chiedeva rinforzi nel reparto e sembra esser stato accontentato, il club inglese è molto vicino all’acquisto per oltre 30 milioni di euro del giocatore del Bayer Leverkusen Hincapie che avrà finalmente la grande occasione in una big.

Allo stesso tempo l’Arsenal fa cassa e mentre c’è un Hincapie che arriva c’è anche un Kiwior che va via e alla fine niente Juve per lui, il giocatore polacco è ormai ad un passo dal Porto che lo prende in prestito con diritto di riscatto, obbligo a determinate condizioni. E parlando di Porto c’è un’altra trattativa che tiene in ansia i tifosi lusitani.

La stella del Porto Rodrigo Mora viene definita da molti come l’erede di Leo Messi ed ora sulle sue tracce ci sono gli arabi dell’Al Ittihad, pronti ad offrire circa 60 milioni per il suo cartellino. Il giocatore ha una clausola da 70 milioni, sul quale il Porto non transige ed occhio quindi a questo affare in chiave mercato.