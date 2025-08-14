Calciomercato estero news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. Niente da fare per Inter e Milan 14 agosto 2025

CALCIOMERCATO ESTERO NEWS, DONNARUMMA E LEONI IN INGHILTERRA

Il calciomercato continua ad attirare l’attenzione con i movimenti in corso all’estero. Sembra ormai chiaro che Gianluigi Donnarumma sia in procinto di lasciare il Paris Saint-Germain dopo che anche ieri sera è stato spedito in tribuna per vedere i suoi compagni vincere la Supercoppa europea ai rigori contro il Tottenham Hotspur. Il collega Chevalier gli ha soffiato il posto per volere di Luis Enrique che non cambierà la propria decisione.

Il futuro del portiere della Nazionale italiana, di cui è capitano, sembra essere in Inghilterra dove potrebbe presto approdare al Manchester City. La squadra allenata da mister Pep Guardiola cederà Ederson al Galatasaray e prenderà l’Azzurro per difendere i pali della porta durante la prossima stagione sebbene si fosse parlato pure di un possibile trasferimento all’Inter nei mesi scorsi.

Chi è prossimo a vivere a sua volta una nuova avventura in Premier League è anche Giovanni Leoni, il difensore del Parma che piaceva tanto alle big della nostra Serie A. Sempre i nerazzurri sembravano essere forti sul diciottenne romano ma non hanno mai voluto avvicinare la richiesta da 40 milioni di euro formulata dai ducali e pure il Milan era interessato visto l’interesse espresso dal tecnico Massimiliano Allegri.

Il Liverpool dovrebbe aver convinto gli emiliani proponendo 35 milioni di euro, trentuno di parte fissa più quattro di bonus oltre al 10% del ricavato dalla futura rivendita, per il cartellino del centrale diciottenne. Già nella giornata odierna di giovedì 14 agosto il classe 2006 dovrebbe recarsi in Inghilterra per svolgere le visite mediche e firmare il nuovo contratto coi Reds.

CALCIOMERCATO ESTERO NEWS, BADE’ PIACE A DIVERSI CLUB

Intanto il calciomercato sta tenendo in grande considerazione pure il profilo di Loic Badé, altro giocatore accostato sempre all’Inter. Il difensore di proprietà del Siviglia, con cui ha un contratto valido fino a giugno del 2029 dopo il prolungamento concordato lo scorso settembre, sembrava essere un’alternativa all’obiettivo Leoni ma ci sono almeno altre due società molto interessate ad aggiudicarselo nel caso in cui lasciasse la Liga.

Il centrale della Nazionale transalpina non sembra ancora del tutto convinto nel trasferirsi in Premier League dove il Bournemouth ha trattato il suo cartellino con i biancorossi offrendo ben 25 milioni di euro più cinque di bonus. I tedeschi del Bayer Leverkusen, altra squadra rossonera, monitorano la situazione con grande interesse ed offrire al francese un’alternativa valida con l’approdo in Bundesliga piuttosto che rivivere un’avventura sfortunata come la parentesi col Nottingham Forest nel 2022, quando in sei mesi non gli era stato concesso di scendere in campo nemmeno per un minuto.