Il calciomercato estero vede diversi colpi in entrata ed in uscita e due dei mercati più attivi sono quelli della Premier League e della Saudi Pro League.

Calciomercato Estero News, che bomber in arrivo

Il calciomercato estero vede diversi top club attivi sul mercato e squadre che vogliono rinforzarsi in vista della prossima stagione. Il Bayern Monaco è senza dubbio tra i club più attivi, si lavora al presente ed al futuro e il club ha chiuso colpi importanti in attacco come Luis Diaz e Woltemade, un nome per il presente ed uno invece per il futuro.

Per chi arriva c’è anche chi va via anche se ormai non era una novità. La leggenda del Bayern Thomas Muller ha salutato definitivamente il club e in queste ore ha firmato ufficialmente per il club di Vancouver, diventando l’ennesimo campione ad approdare in Mls, per lui un contratto biennale.

Un mercato rovente e che vede protagonisti tra gli altri anche squadre di Premier. Dopo che Arsenal e Liverpool si sono scatenate, ora è il turno dei club di ‘seconda fascia’, almeno in questo momento storico e parliamo di Newcastle, Aston Villa e soprattutto Manchester United con i Red Devils che devono prima cedere e poi eventualmente acquistare.

Calciomercato Estero News, un dubbio su Garnacho

Il calciomercato estero tocca in maniera diretta o indiretta anche la serie A e ci sono nomi accostati al nostro campionato come ad esempio l’argentino Garnacho, in uscita dallo United. Il giocatore piace al Napoli ma a quanto pare vuole restare in Premier League, c’è il Chelsea ma ora in pole ci sarebbe invece l’Aston Villa di Unai Emery.

Gli inglesi puntano Garnacho ma potrebbero invece Ollie Watkins, stella del reparto offensivo che è finito nel mirino del Manchester United. La squadra inglese deve prima vendere ed ha in uscita nomi di rilievo come Hojlund (piace alla Roma), Sancho e Antony con quest’ultimo che invece è finito nel mirino di club arabi, pronti a tutto per comprarlo.

Vari nomi anche per il Newcastle che ha messo nel mirino Scalvini per la difesa ma pensa anche all’attacco e l’obiettivo numero uno è Sesko, giocatore che potrebbe arrivare in caso di partenza di Isak, accostato al Liverpool. Insomma un valzer di punte per l’attacco ed un’autentica rivoluzione per il reparto offensivo.