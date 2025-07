Il calciomercato estero vede diversi attaccanti che potrebbero cambiare maglia in queste ore. Occhio anche al futuro di Xavi Simons.

Calciomercato estero news, pioggia di milioni in Premier League

Il calciomercato estero vede alcune delle big europee protagoniste, siamo solo a metà mercato, e la priorità per alcuni club è rinforzare l’attacco e ci sono alcuni colpi letteralmente da capogiro. E’ arrivata in questi minuti l’ufficialità dell’arrivo di Viktor Gyokeres all’Arsenal e presto potrebbe innescarsi una serie di colpi da novanta.

Calciomercato Juventus News/ Idea scambio con la Roma nel mezzo, Mou pensa al brasiliano (26 luglio 2025)

Tra i club più attivi c’è ad esempio il Liverpool che vuole accontentare Slot con un colpo da novanta in attacco e l’obiettivo numero uno è Alexander Isak, talento svedese del Newcastle. C’è l’accordo con il giocatore ma non con il club ed i Reds sono pronti a presentare un’offerta di circa 150 milioni di euro per il suo cartellino, con il Newcastle che vuole anche di più e l’affare si potrebbe chiudere a 175 milioni.

Calciomercato Napoli News/ Ndoye si allontana, ecco le opzioni per i campani (26 luglio 2025)

E circa la metà potrebbe servire ai Magpies per trovare il sostituto che – come rivelano i media britannici – sarebbe Alexander Sesko del Lipsia, profilo da tempo seguito dal club bianconero e che potrebbe arrivare, magari insieme ad un’altra punta. Il Newcastle monitora anche la situazione di Dusan Vlahovic, in uscita dalla Juventus.

Calciomercato estero news, occhio al futuro di Joao Felix

Il calciomercato estero parte dalle punte e il Lipsia potrebbe perdere tra l’altro un altro suo gioiello, stiamo parlando della stella olandese Xavi Simons, individuato come rinforzo per il Chelsea di Enzo Maresca. Il club tedesco non si è qualificato per l’Europa ed è a caccia quindi di monetizzare dalle cessioni.

Diretta/ Bologna Sassuolo (risultato finale 2-1) streaming video tv: decide Cambiaghi (oggi 26 luglio 2025)

Un mercato rovente con gli attaccanti al centro e anche le piccole provano a rinforzarsi, Everton e West Ham ad esempio guardano in serie A e avrebbero messo nel mirino Mehdi Taremi, in uscita dall’Inter. Per l’iraniano i nerazzurri chiedono 8 milioni, l’offerta più alta finora non è andata oltre i 5 milioni di euro.

Infine il calciomercato straniero vede anche Joao Felix alla ribalta e il portoghese – dopo diverse esperienze fallimentari – potrebbe tornare a casa. Il suo super agente Jorge Mendes sta lavorando tra Benfica e Chelsea e l’obiettivo è trovare una quadra tra le parti, specialmente per quel che riguarda il cartellino ed infine l’ingaggio.