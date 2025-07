Nel calciomercato estero si ufficializza il trasferimento di Igor Paixao in Francia mentre Ederson e il Galatasaray trovano l'accordo per il contratto

Calciomercato estero News: Ederson sempre più lontano da Manchester

In questi giorni il calciomercato estero ha visto protagonisti diversi obiettivi di squadre italiane che hanno deciso di cambiare squadra ma scegliendo altre soluzioni o che possono rimanere nei sogni dei direttori sportivi delle squadre di Serie A per il loro rifiuto al trasferimento che due club avevano concordato.

Tra questi un esempio è l’attaccante danese Casper Tengstedt che sembrava essere molto vicino al suo ritorno in Serie A con i colori rossoblù del Genoa salvo poi decidere di volare in Olanda dove vestirà la maglia del Feyenoord con cui giocherà l’Europa League.

Un altro giocatore che era stato accostato ad alcune squadre italiane, Napoli e Inter in particolare, è il portiere del Manchester City Ederson che dalla seconda metà della scorsa stagione è stato progressivamente messo sempre più ai margini della squadra di Guardiola che gli ha preferito il tedesco Ortega.

Il portiere brasiliano ha rifiutato diverse offerte dall’Arabia Saudita prima del Mondiale per Club per la volontà di rimanere in Europa, la difficoltà di rimanere il titolare però lo ha convinto ad accettare l’offerta del Galatasaray che ora dovrà trovare un accordo con i citizens.

Calciomercato estero News: Igor Paixao lascia l’Olanda, per lui avventura con De Zerbi

Il calciomercato estero ha poi strappato dalle squadre italiane un giocatore che era stato ad un passo da diverse tra queste, in particolare Roma, Napoli e Atalanta, si tratta di Igor Paixao, attaccante brasiliano di venticinque anni che lascia il Feyenoord dopo una grande stagione da 47 partite giocate in tutte le competizioni nelle quali ha realizzato 18 gol e 19 assist.

L’esterno ha deciso di provare un salto nella sua carriera e per farlo ha scelto la Ligue 1 e in particolare l’Olympique de Marseille che spenderà 35 milioni per il suo cartellino, sotto la guida di Roberto De Zerbi potrebbe fare un ulteriore passo in avanti come è stato lo scorso anno per Greenwood.

C’è poi un altro giocatore del Feyenoord per cui le squadre italiane possono esultare, visto che il suo trasferimento è saltato all’ultimo per la decisione del giocatore di rimanere in un campionato competitivo e anzi poter fare un salto in avanti nella sua carriera andando in un grande club d’Europa.

Il giocatore in questione è David Hancko, obiettivo di Juventus e Inter che ha fatto saltare il suo trasferimento all’Al Nassr in Arabia Saudita per 40 milioni e che lo avrebbe legato al club fino al 2028, il giocatore quindi rimarrà sul mercato ma le cifre chieste per il suo trasferimento non verranno abbassate.