17 ottobre 2025

CALCIOMERCATO ESTERO NEWS, TONALI PUO’ RIMANERE ALL’ESTERO

Il calciomercato non si ferma mai e le indiscrezioni relative a possibili trattative da intavolare già adesso in previsone della finestra ufficiale di gennaio continuano a moltiplicarsi anche ovviamente per quanto concerne le squadre che militano all’estero, soprattutto per quanto riguarda le big d’Europa che possono permettersi di spendere.

Una società che non ha certo problemi di tipo finanziario da gestire è il Paris Saint-Germain sempre guidato dal qatariota Nasser Ghanim Tubir Al-Khelaïfi e stando a quanto emerso recentemente i francesi avrebbero messo nel mirino il profilo di un calciatore italiano, ovvero Sandro Tonali del Newcastle United.

I bianconeri, pure loro molto forti a livello economico, si erano aggiudicati il centrocampista della Nazionale guidata dal commissario tecnico Gennaro Gattuso a luglio del 2023 prelevandolo dal Milan per 64 milioni di euro ed ora i parigini sarebbero disposti ad offrirne un’altra sessantina per convincere gli inglesi a laciarlo partire subito.

Sotto contratto fino a giugno del 2028, Tonali era finito al centro dei rumors di mercato nelle ultime settimane poichè si era ipotizzato un suo ritorno nel campionato italiano per giocare nuovamente con il Milan, di cui è tifoso, oppure con la Juventus, decisa ad aggiudicarselo per rafforzare il centrocampo a disposizione di mister Tudor.

La sensazione è che il venticinquenne originario di Lodi possa decidere di proseguire ancora la sua avventura in Premier League, dove viene seguito anche da altri club importanti, e bisognerà fare qualcosa in più per pensare realmente di portarlo via dal Newcastle, che vorrà usufruire del suo rendimento per altre stagioni tenendo presente che lo stesso mister Howe avrebbe auspicato il prolungamento del contratto dell’Azzurro.

CALCIOMERCATO ESTERO NEWS, UN ASLLANI CHE PIACE AL BARCA

Un’altra compagine europea che all’estero potrebbe provare ad accaparrarsi dei rinforzi utili per il proprio reparto offensivo nel prossimo futuro in fase di calciomercato invernale sembra essere il Barcellona. Stando a quanto riferito dalla redazione tedesca di Sky Sport, i catalani avrebbero messo nel mirino Fisnik Asllani, adesso legato all’Hoffenheim da un contratto valido fino al 30 giugno del 2029.

Intervistato dalla BILD, il ventitreenne kosovaro avrebbe dichiarato di sognare da sempre di poter giocare un giorno con la maglia del Barça. Tenendo anche conto che Robert Lewandowski compirà trentotto anni ad agosto del 2026, il profilo del classe 2002 Asllani potrebbe essere utile non solo nell’ottica di mantenere bassa l’età media della rosa ma pure con l’obiettivo di poter puntare su un nuovo centravanti per diverse annate.