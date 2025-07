Calciomercato estero news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti dell'estate. L'inglese lascia il Manchester United (19 luglio 2025)

CALCIOMERCATO ESTERO NEWS, RASHFORD VERSO IL BARCELLONA

Il calciomercato è più che mai vivo in questi giorni estivi con i club italiani e stranieri attivissimi nella ricerca di rinforzi utili per la prossima annata. Aspettando di capire quale sarà il prossimo grande colpo messo a segno dalle squadre che militano nel nostro massimo campionato di calcio, sta attirando parecchia attenzione un’operazione riguardante due big europee.

Le indiscrezioni più recenti emerse nelle scorse ore riportano infatti che Marcus Rashford starebbe per diventare un nuovo calciatore del Barcellona. L’attaccante della Nazionale inglese dovrebbe dunque lasciare ancora una volta il Manchester United, a cui è legato fino al 30 giugno del 2028, dopo che aveva trascorso la seconda metà della passata stagione in prestito con l’Aston Villa.

Vestendo la maglia dei Villans, il ventisettenne ha siglato quattro reti ed offerto sei assisti ai suoi nuovi compagni contribuendo al raggiungimento del sesto posto finale in Premier League, l’ultimo utile per la qualificazione alla fase a gironi dell’Europa League 2025/2026. In precedenza con lo United aveva invece firmato sette gol e tre passaggi vincenti in ben ventiquattro apparizioni.

La decisione di lasciare i Red Devils arriva dopo la rottura maturata proprio durante il 2024/2025 con l’esonero di Ten Hag e l’arrivo di Ruben Amorim. Il portoghese aveva preso la decisione condivisa dai vertici della società di non affidarsi più ad elementi come lui ed ad esempio Jadon Sancho, passato al Chelsea e ora ad un passo dalla Juventus, vista la richiesta di lasciare il club.

CALCIOMERCATO ESTERO NEWS, PRESTITO COME COI VILLANS

Il calciomercato si dimostra sempre molto interessante anche all’estero se parliamo appunto dell’imminente trasferimento di Marcus Rashford al Barcellona. Nonostante fosse ancora molto amato da parte della tifoseria, altri hanno evidenziato una mancanza di impegno da parte dell’attaccante nelle recenti annate vissute con lo United. Originario di Manchester, il talento di Rashford è sempre stato innegabile sebbene il suo contributo alla prima squadra sia stato abbastanza scarso, come dimostrano i risultati ottenuti sia in Inghilterra che a livello europeo.

Sul contratto di Rashford sembrava pendere una clausola rescissoria da 40 milioni di sterline che l’Aston Villa ha deciso di non pagare per trattenerlo. Adesso i blaugrana se lo stanno aggiudicando con la formula del prestito con diritto di riscatto e dunque la storia coi Red Devils potrebbe ancora non essere del tutto conclusa. I catalani, forti del gradimento del calciatore, dovrebbero esserselo aggiudicati per una cifra che si aggira sui 30/35 milioni.