CALCIOMERCATO ESTERO NEWS, RODRYGO PIACE AL LIVERPOOL

Le società del nostro campionato stanno modificando le loro rose al fine di potenziarsi e centrare i rispettivi traguardi nel corso della prossima stagione 2025/2026 ma anche il calciomercato estero è parecchio in fermento in questi giorni di trattative estive, specialmente se si parla dei grandi club europei che disputano regolarmente una competizione del calibro della Champions League.

In questa direzione non possiamo dunque distogliere lo sguardo dall’interesse manifestato dal Bayern Monaco nei confronti di Luis Diaz, giocatore che ha recentemente conquistato la Premier League con il Liverpool. L’ala colombiana, in Inghilterra da tre anni, ha contribuito alla conquista del campionato inglese siglando tredici reti e firmando sette assist in trentasei presenze.

Legato dal contratto ai Reds fino al 2027, i bavaresi sarebbero molto più che felici di accaparrarselo per inserirlo nell’organico a disposizione del tecnico Kompany per la prossima annata calcistica. Stando alle indiscrezioni emerse nelle scorse ore, i britannici si starebbero preparando a perdere il ventottenne originario di Barrancas avendo individuato un sostituto.

Il profilo più indicato per rimpiazzare un calciatore come il classe 1997 sarebbe quello di Rodrygo Silva de Goes del Real Madrid. Legato alla sua squadra per i prossimi tre anni, il brasiliano ha raccolto cinquantaquattro presenze segnando quattordici gol e regalando undici passaggi vincenti ai suoi compagni ma al Mondiale per Club è stato impiegato solo per un totale di novantadue minuti.

CALCIOMERCATO ESTERO NEWS, IL BAYERN SU LUIS DIAZ

Grazie al calciomercato estero potremmo quindi assistere ad una girandola di trasferimenti importanti se Luis Diaz andasse al Bayern Monaco e Rodrygo finisse al Liverpool. Il ventiquattrenne, come dicevamo, ha sempre avuto un ottimo rapporto con l’ormai ex allenatore Carlo Ancelotti, passato alla guida della Seleçao, ma non sembra avere una grande intesa con il nuovo allenatore arrivato a condurre la prima squadra, ovvero Xabi Alonso.

I media spagnoli si stanno interrogando sulla gestione di Rodrygo ed i rumors riguardanti la sua partenza non mancano di certo proprio per questa ragione. Il prezzo del giocatore carioca si aggira in ogni caso intorno ai 120 milioni di euro e bisogna sottolineare che i bavaresi stanno prendendo in considerazione anche altre possibilità oltre al colombiano. Il trentenne belga Leandro Trossard dell’Arsenal sarebbe infatti la prima alternativa a Luis Diaz per i tedeschi.