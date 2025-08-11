Calciomercato estero news: gli Spurs offrono 50 milioni per il brasiliani, ma da Manchester vogliono qualcosa in più per chiudere l'affare (11 agosto 2025)

CALCIOMERCATO ESTERO, 50 MILIONI PER IL BRASILIANO

Il calciomercato estero vede una mossa di mercato potenzialmente molto interessante che riguarda il mondo della Premier League. Savinho, esterno offensivo classe 2004 del Manchester City, è in trattativa con il Tottenham.

I Citizens non vorrebbero privarsi del giocatore, ma gli Spurs si sono già presentati con un’offerta da 50 milioni di euro. Se la proposta dovesse alzarsi ancora, allora le carte in tavola potrebbero cambiare considerando la volontà del giocatore di trasferirsi.

Calciomercato Napoli news/ Martinez, altro affare dal Girona: è l'alternativa a Juanlu (11 agosto 2025)

Nel corso della sua esperienza a Manchester, dopo il trasferimento dal Girona, Savinho ha collezionato 48 presenze segnando 3 gol e mettendo a referto 13 assist per i compagni. Seguiranno senz’altro aggiornamenti di questa saga di mercato inglese.

CALCIOMERCATO ESTERO, L’EX JUVE VOLA DA CR7

Il calciomercato estero vede ancora l’Arabia Saudita protagonista. L’Al Nassr di Cristiano Ronaldo è vicina ad un grande colpo rappresento da Kinglsey Coman del Bayern Monaco. L’ex Juventus ha già accettato il trasferimento multi milionario e si attende solo il via libera.

Calciomercato Roma news/ Sancho, anche i giallorossi sull'inglese: sfida a Juventus e Inter (11 agosto 2025)

Coman lascia il club bavarese dopo aver vinto nove campionati tedeschi, 3 Coppe di Germania, 6 Supercoppe tedesche, una Supercoppa UEFA, una Coppa del mondo per club e una Champions League con tanto di gol in finale contro il PSG.

Per quanto riguarda il resto d’Europa: Garnacho sta aspettando solo il Chelsea, il Fulham si è fatto nuovamente avanti per Kevin (piace anche al Napoli) mentre Alderete passa dal Getafe al Sunderland per 10 milioni di euro.