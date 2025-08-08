Calciomercato estero news: la punta slovena si unisce ai Red Devils dopo le sirene arabe. I Blues lavorano per altri due acquisti (8 agosto 2025)

CALCIOMERCATO ESTERO, 85 MILIONI PER LO SLOVENO

Il calciomercato estero colleziona un altro affare da novanta per quanto riguarda gli attaccanti. Dopo il colpo Gyokeres da parte dell’Arsenal, il Manchester United risponde con Benjamin Sesko, classe 2003 della Nazionale slovena.

I Red Devils hanno convinto il Lipsia con un’offerta da 76.5 milioni di euro più 8.5 di bonus per un totale di 85 milioni, una cifra che giustifica il grande talento del centravanti. Per lui un contratto fino al 2030 con il club di Manchester.

Calciomercato Juventus News / Si complica la cessione di Douglas Luiz, occhi su Renato Veiga (8 Agosto 2025)

Oltre alle varie suggestioni europee, mai nessuna realmente vicina, c’era fortissima l’Arabia Saudita che sognava un “colpo giovane” per aumentare l’appeal della punta. Lo stesso Sesko però ha rifiutato l’offerta per restare in Europa.

CALCIOMERCATO ESTERO, DOPPIO ACQUISTO PER I BLUES

Il calciomercato estero vede un Chelsea particolarmente scatenato in attacco. I Blues hanno trovato l’accordo personale con Garnacho, in uscita dal Manchester United e seguito dal Napoli a gennaio come sostituto di Kvaratskhelia, passato al PSG.

Calciomercato Inter News / Bisseck può restare, tre cessioni ora più vicine (8 Agosto 2025)

L’argentino sogna di vestire il trasferimento alla corte di Enzo Maresca dato che il Chelsea è sempre stata la sua prima scelta. Ora proseguiranno i dialoghi con lo United per cercare di strappare l’accordo migliore per tutti.

Il Chelsea non si ferma qui e mette nel mirino anche Xavi Simons. Il talento ex Paris Saint Germain ha completato la sua consacrazione al Lipsia. Ora però l’olandese ha chiesto la cessione al club tedesco per andare in Premier League.