Il calciomercato estero vede una serie di affari record in Premier League dove si muovono una pioggia di milioni. In Francia un 'PSG in vendita'.

Calciomercato estero, continuano gli affari in Premier

Il calciomercato estero vede sicuramente girare più milioni rispetto a quello che accade in Italia ed ogni giorno c’è una serie di colpi piuttosto importanti. Tra i club più attivi c’è sicuramente il Chelsea di Enzo Maresca che lavora sia in entrata che in uscita e che dopo Borja ha piazzato un’altra cessione importante, l’addio di Dewsbury-Hall all’Everton.

Il giovane gioiello si trasferisce per 34 milioni di euro ed il club londinese continua ad accumulare un mini tesoretto e a breve chiuderà per Xavi Simons del Lipsia, ennesimo gioiello per la trequarti. Solo dopo qualche altra cessione degli innumerevoli esuberi si proverà poi il colpo Garnacho, in uscita netta dal Manchester United. Tra i profili in uscita c’è anche Nico Jackson.

L’attaccante piace al Newcastle che ha visto in queste ore sfumare praticamente l’affare Sesko con il bomber del Lipsia che andrà al Manchester United per 85 milioni di euro bonus inclusi, una serie di trattative che poi dovrebbe portare Isak al Liverpool, una pioggia di milioni per il campionato inglese, sempre il più importante al mondo.

Calciomercato estero, nuova avventura per Partey

Il calciomercato estero vede trattative in ogni dove ed una delle più discusse è quelle riguardo il ghanese Thomas Partey, sotto brutte accuse in questi giorni ma al momento scagionato. Nonostante i pesanti rumors sul giocatore c’è il Villarreal e le parti hanno trovato l’accordo abbastanza semplicemente. Un altro colpo di giornata riguarda l’Arabia Saudita.

Fa cassa infatti il Liverpool che ha trovato l’accordo per circa 65 milioni di euro per Darwin Nunez che – nonostante i rumors di Milan e Napoli – andrà all’Al Hilal di Simone Inzaghi ma potrebbe non essere l’unica maxi cessione dei Reds. Il Lipsia deve sostituire Xavi Simons e sarebbe pronto ad offrire oltre 60 milioni per arrivare ad Elliott, giovane talento del club inglese. 130 milioni e un maxi tesoretto per arrivare ad Isak, in uscita dal Newcastle.

Nuova avventura anche per Guessand, attaccante del Nizza accostato a Milan e Juventus. Il giocatore andrà in Premier League con l’Aston Villa che ha investito 35 milioni di euro per il giocatore classe 2001. In Francia il Psg lavora in uscita e sono ancora tanti i nomi sul piede di partenza: in primis Kimpembe e Ramos ma occhio alla situazione Donnarumma, in scadenza di contratto tra un anno.