Calciomercato estero news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. Il Newcastle vuole lo sloveno 2 agosto 2025

CALCIOMERCATO ESTERO NEWS, IL NEWCASTLE CI PROVA PER SESKO

I colpi ad effetto non mancano mai se si parla di calciomercato ed in questa finestra estiva le possibili sorprese non sembrano essere ancora terminate. All’estero ci sono infatti diverse società che godono di un’ampia disponibilità economica e questo fattore spinge i vari club ad accaparrarsi i giocatori milioni a suon di milioni, come già dimostrato dal Bayern Monaco con l’acquisto di Luis Diaz dal Liverpool.

Il colombiano ha salutato i Reds per andare a giocare con i bavaresi che hanno speso 75 milioni di euro al fine di aggiudicarselo, circa cinque in più rispetto a quelli sborsati dal Manchester City nella trattativa che ha portato Reijnders a lasciare il Milan. Il nuovo affare che sta monopolizzando l’attenzione mediatica in questo senso è quello relativo a Benjamin Sesko.

L’attaccante sloveno, vecchio pallino dell’Inter già quando doveva trovare un sostituto per Romelu Lukaku, sarebbe legato all’RB Lipsia per altri quattro anni, ovvero fino a giugno del 2029, ma su di lui è piombato il Newcastle. I bianconeri, che hanno da poco annunciato l’arrivo di Aaron Ramsdale dal Southampton per la porta, sarebbero disposti a versare 75 milioni più 5 di bonus per tesserare Sesko.

Accostato pure con una certa insistenza al Manchester United, diviso tra diverse cessioni e la ricerca di nuovi rinforzi, Sesko ha collezionato ben ventuno reti e sei assist in quarantuno presenze totali con il Lipsia nel corso del 2024/2025. Dopo aver giocato in Germania e prima ancora in Austria, Sesko potrebbe dunque vivere una nuova avventura in Inghilterra essendo stato individuato come possibile sostituto di Isak, desideroso di andare al Liverpool.

CALCIOMERCATO ESTERO NEWS, SON SALUTA IL TOTTENHAM

Aspettando di capire quale sarà il prossimo colpo ad effetto per quanto concerne il calciomercato internazionale, nella giornata odierna di sabato 2 agosto è arrivata la notizia riguardante l’addio di Heung-min Son al Tottenham Hotspur. Il trentatreenne, dopo essere cresciuto nel settore giovanile dell’Amburgo ed aver anche vestito la maglia del Bayer Leverkusen, ha saputo diventare il miglior giocatore di sempre nato in Corea del Sud grazie all’esperienza maturata con i londinesi.

Sotto contratto fino al termine della prossima stagione, Son ha oggi annunciato in conferenza stampa che lascerà il club in cui era arrivato ad agosto del 2015. Visibilmente commosso, il fantasista asiatico ha spiegato di voler vivere un’avventura altrove avendo la consapevolezza di voler cambiare dopo aver militato per dieci anni nello stesso club. Il classe 1992 si è detto molto riconoscente nei confronti del Tottenham con cui ha vinto l’Europa League da capitano nella scorsa annata e dopo aver firmato 173 gol e 101 assist in 454 apparizioni ufficiali. Nel suo futuro dovrebbe esserci un trasferimento nella Major League Soccer nordamericana, considerando che i rumors di mercato lo vorrebbero vicino al Los Angeles FC.