Calciomercato estero News: Bryan Mbeumo l’investimento in attacco del Manchester United

Se per le squadre di Serie A, anche quelle più grandi, sembra che ogni milione speso conti, non è lo stesso per i grandi club degli altri campionati che nonostante manchi ancora un intero mese alla fine della sessione estiva dei trasferimenti hanno già iniziato ad investire cifre enormi per rinforzarsi.

Una delle squadre che nel calciomercato estero è sempre tra quelle con più milioni spesi è il Manchester United che vuole tornare ai livelli raggiunti sotto la guida di Sir Alex Ferguson e per farlo ha deciso di investire enormi quantità di milioni ogni sessione di mercato.

Per molti uno dei problemi della scorsa stagione dei red devils è stata la punta e per questo in un solo mese la dirigenza ha investito 146 milioni per due attaccanti che dovrebbero sistemare la situazione, il primo è Matheus Cunha arrivato subito dopo la fine della Premier League per 75 milioni dal Wolverhampton.

Per il secondo invece la trattativa è stata più lunga e difficile ma alla fine il Manchester United ha accettato di spendere 71 milioni per strappare al Brentford, l’esterno camerunense di venticinque anni Bryan Mbeumo che lo scorso anno giocando come attaccante centrale ha realizzato 20 gol e 8 assist.

Calciomercato estero News: Johnny Cardoso il nuovo mediano colchonero

Un’altra squadra che sta investendo molto nel calciomercato estero è l’Atletico Madrid che dopo un mercato faraonico la scorsa estate vuole rinnovare nuovamente la squadra per riuscire a competere con Barcellona e Real Madrid nella prossima stagione, quest’estate però gli interventi sono stati fatti a centrocampo dove ci sarà una vera e propria rivoluzione.

Il primo investimento fatto è quello per Johnny Cardoso, mediano classe 2001 statunitense che arriva per 30 milioni dal Real Betis con cui si è messo in mostra per l’ottima capacità di interrompere le azioni avversarie.

L’investimento sul ragazzo è stato fatto anche perché è prossimo l’addio di una colonna portante degli ultimi anni dei colchoneros, l’ex Udinese Rodrigo De Paul che a soli trentun’anni seguirà il suo capitano Lionel Messi andando a giocare in MLS per l’Inter Miami.

L’addio di un argentino verrà rimpiazzato con l’acquisto di un altro visto che l’Atletico Madrid ha deciso di investire 21 milioni per acquistare dal Botafogo il 50% del cartellino del fantasista ventiquattrenne Thiago Almada, il cui cartellino rimarrà ancora diviso con l’Olympique Lyonnais ma che giocherà in Spagna.