Il calciomercato estero è tutt'altro che finito e ci sono diversi club scatenati. Un giro di tanti milioni investiti, molti di più rispetto alla serie A.

Calciomercato Estero, tante novità tra Germania e Inghilterra

Il calciomercato estero terminerà tra pochi giorni, chi prima e chi dopo il 1 Settembre, data di scadenza invece del calciomercato di serie A. Uno degli affari dell’estate è sicuramente quello che riguarda Gianluigi Donnarumma, giocatore con il contratto in scadenza tra meno di dodici mesi e vicino al clamoroso trasferimento.

Il giocatore è ormai lontano dal Psg, Al Khelaifi inizialmente chiedeva 50 milioni ma ora Psg e City sono vicine all’accordo per poco più di 25 milioni di euro e l’obiettivo è chiudere la trattativa prima della fine del mercato anche perchè lo stesso Donnarumma non può permettersi di restare almeno 6 mesi letteralmente ai box e senza giocare.

Un romantico ritorno inoltre si è verificato in queste ore a Marsiglia dove Roberto De Zerbi ha avuto il colpo che desiderava da tempo e nelle ultime ore il club francese ha formalizzato l’arrivo di Hamed Traorè, ex Napoli e soprattutto ex Sassuolo con il centrocampista che è esploso proprio sotto la guida di De Zerbi e che ha accettato con entusiasmo questa nuova sfida.

Calciomercato Estero, ancora tanti cambiamenti in Premier League

Il calciomercato estero ha visto negli ultimi giorni diversi movimenti tra Bundesliga e soprattutto Premier League dove il Chelsea è una delle squadre più attive, senza dubbio. Dopo aver ceduto Nkunku al Milan i Blues hanno chiuso per Garnacho dallo United e a quanto pare sono molto vicini a Buonanotte del Brighton, affare vicino alla chiusura.

Oltre a lui però il Chelsea ha sempre una rosa immensa e deve liberarsi di alcuni giocatori in uscita. Abbiamo già parlato di George che piace alla Roma ma in uscita c’è anche l’attaccante Nicolas Jackson, ambito tra Bayern Monaco e nelle ultime ore anche la Juventus e l’affare sembra davvero vicino a chiudersi il prima possibile.

Tornando in Bundesliga attenzione anche al Borussia Dortmund che ha annunciato Fabio Silva, a lungo nel mirino della Roma. In chiave Premier Isak è vicino al Liverpool e in concomitanza il Newcastle chiuderà per Woltemade. Oltre a lui i Magpies puntano Frattesi, un difensore e probabilmente una punta per un mercato scoppiettante.