Il calciomercato estero ha sempre come protagonista la Premier League che nei giorni scorsi ha accolto James Trafford e Granit Xhaka

Calciomercato estero News: Granit Xhaka alla neopromossa Sunderland

Il calciomercato estero continua ad essere al centro delle notizie con trasferimenti inaspettati e altri che dopo una lunga attesa sono finalmente diventati realtà, al centro delle trattative c’è come sempre la Premier League che è il campionato più ricco e dove ogni giocatore sogna di andare, anche nelle squadre meno importanti.

DIRETTA/ Juventus Manchester City (risultato finale 2-5): goleada che sorride a Guardiola! (26 giugno)

Gli acquisti che sono stati chiusi in questi giorni non hanno nomi altisonanti o cifre elevate ma hanno portato giocatori funzionali al gioco in delle squadre che hanno obiettivi molto importanti che vanno dalla vittoria del campionato alla salvezza passando per la qualificazione in Champions League.

La neopromossa che si sta muovendo maggiormente nel mercato in entrata è stato fino ad adesso il Sunderland che dopo il fallimento torna per la prima volta in Premier League dove ha intenzione di rimanerci per i prossimi anni, possibilmente assumendo un ruolo più importante.

Juventus prima nel girone se.../ Mondiale per Club: i risultati utili con il Manchester City (26 giugno 2025)

L’ultima aggiunta alla rosa è un nuovo regista d’esperienza che guidi la squadra e la scelta è ricaduta sul trentaduenne svizzero Granit Xhaka, acquistato dal Bayer Leverkusen per 15 milioni dopo la pressione del giocatore per tornare in Premier League per gli ultimi anni di carriera.

Calciomercato estero News: James Trafford il nuovo portiere di Pep Guardiola

Altra squadra che nel calciomercato estero è stata molto attiva mettendo a segno 6 colpi in entrata, tutti di altissimo livello, è il Manchester City che dopo aver rinforzato il centrocampo e la trequarti offensiva è andato ad acquistare un nuovo portiere che dovrebbe prendere il posto da titolare.

Probabili formazioni Juventus Manchester City/ Quote: ci saranno cambi (Mondiale per Club 2025, 26 giugno)

La dirigenza ha scelto di riportare da Guardiola James Trafford, portiere inglese classe 2002 che il Burnley aveva acquistato nel 2023 proprio dai citizens per 17 milioni dopo la vittoria dell’Europeo Under 21 da protagonista, ora la neopromossa ha chiuso la cessione a 31 milioni realizzando così il suo ritorno a Manchester.

Oltre a Trafford si muove anche un altro portiere nella Premier League, il giocatore inglese di ventisette anni Aaron Ramsdale che dopo la retrocessione della scorsa stagione lascerà il Southampton in prestito per andare a difendere la porta del Newcastle dove dovrebbe essere il nuovo titolare.

L’ex giocatore dell’Arsenal negli ultimi tre anni è passato da essere il titolare e punto di riferimento di una squadra in crescita e vicina alla vittoria del campionato al portiere della squadra peggiore d’Inghilterra, che però ha accettato in quanto suo grande tifoso, l’occasione datagli dai magpies ora è quella di tornare ai livelli mostrati in maglia gunner.