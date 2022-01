CALCIOMERCATO FIORENTINA/ Alvarez ed Origi per l’attacco del dopo Vlahovic

CALCIOMERCATO FIORENTINA: TRA ORIGI ED ALVAREZ

In casa Fiorentina il calciomercato invernale ha regalato prima sorrisi ed ora anche musi lunghi. Gli acquisti ad inizio gennaio di Ikoné dal Lille e di Piatek dall’Hertha Berlino sembravano essere stati dei veri e propri colpi fondamentali per consentire al tecnico Vincenzo Italiano di affrontare nel migliore dei modi il prosieguo della stagione. Tuttavia, la recente partenza di Dusan Vlahovic ha scosso tutto l’ambiente, con i tifosi che stanno manifestando il loro dissenso per aver ceduto il loro campione ad una storica rivale come la Juventus.

Alvarez alla Fiorentina?/ Calciomercato, trattativa ben avviata con il Penarol

Per tutelarsi dopo la partenza del serbo, che frutterà in ogni caso ben 75 milioni di euro, i toscani si sono aggiudicati Arthur Cabral dal Basilea ma, secondo i rumors, i piani dei viola per il reparto avanzato non sono finiti qui. Nelle scorse ore infatti i gigliati si sono dati da fare per accaparrarsi in anticipo rispetto alla concorrenza il talentuso Agustin Alvarez Martinez del Penarol a cui dovrebbero andare 13 milioni più 3 di bonus ed il 30% sulla futura rivendita del calciatore, come spiega il Corriere dello Sport, nonostante la Fiorentina per ora si sia spinta nel concedere soltanto il 10%.

CALCIOMERCATO FIORENTINA/ Ufficiale Arthur Cabral, avrà lo stesso numero di Vlahovic

CALCIOMERCATO FIORENTINA: LE MANOVRE DEI TOSCANI

Nella prossima sessione di calciomercato estivo la Fiorentina potrebbe mettere le mani pure su un altro attaccante come Divock Origi. Di proprietà del Liverpool, il ventiseienne belga potrebbe lasciare i Reds che lo hanno proposto all’Inter, oltre ad essere stato accostato all’Atalanta. Sia Origi che il ventenne Alvarez Martinez potrebbero dunque andare a potenziare il reparto avanzato viola dopo l’addio di Vlahovic.

LEGGI ANCHE:

Diretta/ Fiorentina Bologna Primavera (risultato finale 2-1): Toci è decisivo!

© RIPRODUZIONE RISERVATA