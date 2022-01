CALCIOMERCATO FIORENTINA/ Arthur Cabral o Milik per sostituire Vlahovic

CALCIOMERCATO FIORENTINA: MILIK O CABRAL PER L’ATTACCO

Il tormentone di calciomercato relativo al possibile trasferimento di Dusan Vlahovic dalla Fiorentina alla Juventus continua a tenere banco in casa viola. Le dichiarazioni del direttore sportivo Daniele Pradé rilasciate ieri a Sportitalia hanno messo in luce ancora una volta di più il punto di vista dei toscani, pronti a lasciar partire l’attaccante serbo anche in direzione Torino già a gennaio nel caso in cui venisse recapitata loro un’offerta congrua alla valutazione effettuata.

Nella Fiorentina in questo momento Vlahovic è sicuramente la stella della squadra, in grado di fare la differenza nel conquistare punti e mettendo in difficoltà l’allenatore Vincenzo Italiano in caso di assenza dato che il neo arrivato Piatek non ha mai saputo obiettivamente offrire lo stesso rendimento del collega anche nelle sue esperienze passate in Italia con Genoa e Milan. Al fine di tutelarsi dunque in caso di partenza di Vlahovic, i gigliati hanno messo nel mirino due profili in particolare: Arthur Cabral del Basilea ed Arkadiusz Milik dell’Olympique Marsiglia.

CALCIOMERCATO FIORENTINA: LE MANOVRE DEI TOSCANI

La dirigenza della Fiorentina sta dunque ragionando sul possibile acquisto di un nuovo attaccante in questi frenetici giorni di calciomercato invernale. Il polacco Milik, già passato in Serie A con la maglia del Napoli che detiene ancora il suo cartellino fino al 2023, si trova in prestito fino a giugno al Marsiglia ma viene dato in partenza dai francesi da diverse settimane. Il nome emerso un po’ a sorpresa nelle scorse ore è quello di Arthur Cabral che con il Basilea in questa stagione ha segnato ben 27 gol e fornito 8 assist vincenti per i compagni in 31 presenze totali tra campionato e coppe varie. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, la Fiorentina avrebbe già trovato l’intesa con Arthur per sbarcare in Toscana e guadagnare 1.7 milioni di euro all’anno fino al 2026.

