CALCIOMERCATO FIORENTINA/ Barone: “Valutiamo qualche prestito, per Amrabat vedremo”

La Fiorentina è stata indicata da tutti come la squadra che si è mossa meglio in questa sessione di calciomercato invernale. I toscani, nonostante l’inaspettata pesante sconfitta subita in casa del Torino, sembrerebbero aver accontentato il tecnico Vincenzo Italiano con gli acquisti di Jonathan Ikoné dal Lille e di Krzysztof Piątek dall’Hertha Berlino. In attesa di capire quali saranno le prossime mosse dei viola, ha parlato ieri a margine della sfida con i granata il dirigente Joe Barone.

Intervistato da DAZN, il direttore generale ha fatto il punto sulle manovre della società spiegando: “Siamo soddisfatti della squadra e super concentrati sul gruppo che abbiamo. Se c’è qualche ragazzo che non è stato utilizzato lo aiuteremo a trovare una sistemazione in prestito. Sul mercato abbiamo già fatto abbastanza ma siamo attenti su ciò che c’è in giro.” Un esempio di giocatore poco utilizzato è Marco Benassi, accostato al Genoa negli ultimi giorni.

CALCIOMERCATO FIORENTINA: LE MANOVRE DEI TOSCANI

In queste finestra di calciomercato la Fiorentina potrebbe quindi ancora sistemare il proprio organico magari lasciando partire qualche calciatore che non rientra nei piani del club e dell’allenatore. Uno di questi dovrebbe essere Sofyan Amrabat, finito nel mirino del Torino anche se impegnato col Marocco in Coppa d’Africa. Al riguardo Joe Barone ha aggiunto: “Sta giocando in una competizione molto importante con il Marocco. Abbiamo un grande rapporto con lui, vediamo se quando rientrerà ci saranno richieste per lui.”

