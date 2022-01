CALCIOMERCATO FIORENTINA/ Benassi verso l’Empoli, due opzioni per Kokorin

La Fiorentina è impegnata quest’oggi sul campo del Torino a partire dalle ore 17 ma intanto proseguono i rumors e le indiscrezioni di calciomercato anche in orbita viola. I toscani avrebbero infatti bisogno di cedere qualche calciatore così da monetizzare qualcosa e liberare posto per nuovi innesti maggiormente utili alle idee tattiche dell’allenatore Vincenzo Italiano. Nell’elenco dei possibili giocatori in partenza da Firenze ci sono Sofyan Amrabat, Aleksandr Kokorin e Marco Benassi.

Il marocchino piace molto al Cagliari ed al Torino, non arrivano invece ulteriori conferme per il Milan, e sebbene i granata potrebbero discutere dell’operazione proprio in occasione del match odierno, resta da sottolineare che Amrabat è attualmente impegnato in Coppa d’Africa con la sua Nazionale, aspetto questo che potrebbe frenare drasticamente il buon esito della trattativa.

CALCIOMERCATO FIORENTINA: LE MOSSE DEI TOSCANI

Entro la chiusura di questa finestra di calciomercato la Fiorentina potrebbe dunque privarsi di Kokorin, il quale ha estimatori negli Emirati Arabi ma non si esclude nemmeno la possibilità di un ritorno in patria, visto l’interesse manifestato dal Khimki. Se il russo potrebbe svincolarsi prima di firmare per una nuova squadra, Benassi dovrebbe invece salutare solamente a titolo temporaneo: per il trentenne si parla infatti di un prestito secco all’Empoli.

