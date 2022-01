CALCIOMERCATO FIORENTINA/ Bonaventura e Saponara verso il rinnovo ma Callejon…

La finestra di calciomercato invernale sta entrando nella sua fase finale ed anche in casa Fiorentina si valutano le ultime mosse da effettuare non solo per l’immediato ma anche per il prossimo futuro. La vicenda relativa al possibile passaggio di Dusan Vlahovic alla Juventus rimane per il momento in stand-by in attesa di capire se il serbo possa decidere di accettare anche una sistemazione diversa oltre a quella bianconera ed i dirigenti del club toscano pensano intanto anche a qualche rinnovo di contratto.

Stando a quanto rivelato da La Nazione, i viola sarebbero intenzionati a prolungare il rapporto lavorativo con Giacomo Bonaventura. L’ex milanista ha il contratto in scadenza al termine della stagione in corso ma la clausola di rinnovo sarebbe già scattata così da essere sicuro della permanenza a Firenze fino a giugno del 2023. I rumors riportano in ogni caso che la società potrebbe discutere con il calciatore per estendere il tutto per un altro anno, ovvero fino all’estate del 2024.

CALCIOMERCATO FIORENTINA: LE MANOVRE DEI TOSCANI

Detto di Bonaventura, i dirigenti della Fiorentina stanno però pensando anche ad altri due contratti in questi giorni di calciomercato. Chi potrebbe salutare la Toscana è Josè Maria Callejon per il quale il problema principale sarebbe rappresentato dall’elevato ingaggio percepito dallo spagnolo. Discorso diverso invece per Riccardo Saponara, trentenne tenuto in grande considerazione dall’allenatore Vincenzo Italiano e per il quale verrà presto avviata la trattativa per rinnovare il contratto in scadenza a giugno 2022.

