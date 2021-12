Calciomercato Fiorentina/ Colpo Ikoné: il giocatore è in Italia, le cifre dell’affare

CALCIOMERCATO FIORENTINA: COLPO IKONÉ, CALCIATORE IN ITALIA

Il calciomercato Fiorentina decolla: la società viola è di fatto la prima a mettere a segno un affare nella finestra invernale, anche se per l’ufficialità bisognerà aspettare gennaio. Intanto però Jonathan Ikoné è sbarcato in Italia, e sosterrà in queste ore le visite mediche: già dopo aver pareggiato al Bentegodi contro il Verona Vincenzo Italiano ne aveva salutato l’arrivo, parlandone come di un calciatore di talento e sottolineando la possibilità (la speranza) che si possa ambientare subito.

I dettagli dell’operazione parlano di 14 milioni di euro che la Fiorentina verserà nelle casse del Lille; ne è previsto anche uno di bonus, ma soprattutto nel contratto c’è anche una clausola secondo cui il club campione di Francia avrà diritto al 15% su una futura rivendita di Ikoné. Dunque la Fiorentina piazza il colpo di calciomercato: l’acquisto del classe ’98 non è certo indifferente, e anzi potrebbe dare una bella mano ad andare a caccia di un posto in Europa League (se non addirittura qualcosa in più).

COME GIOCHERÀ LA FIORENTINA CON IKONÉ

Fatto il colpo di calciomercato, adesso la Fiorentina attende con impazienza Jonathan Ikoné: si tratta di un esterno offensivo che gioca prevalentemente a sinistra, ma si può eventualmente adattare sull’altra corsia. Cresciuto nel Psg, è poi passato in prestito nel Montpellier ma è con il Lille che si è definitivamente messo in mostra, rivelandosi in particolar modo come ottimo uomo assist – i gol invece non sono tantissimi. È stato compagno di squadra di Victor Osimhen e Mike Maignan, che ritroverà come avversari in Serie A; con il portiere del Milan ha vinto la Ligue 1 e adesso è pronto a cambiare aria e diventare un calciatore importante per la Fiorentina.

Nei progetti di Italiano potrebbe essere un laterale titolare nel tridente: giocherebbe dunque insieme a Nico Gonzalez, con José Callejon e Riccardo Sottil di rincalzo, e a questo punto bisognerà valutare se il suo acquisto servirà a trattenere per almeno altri sei mesi Dusan Vlahovic, visto che l’Arsenal ha avviato i contatti e il rifiuto di rinnovare il contratto porta il serbo sempre più lontano dalla Fiorentina, con tante squadre – tra cui la Juventus – che fiutano l’affare e vorrebbero mettere le mani sul bomber. Magari però fino a giugno il capocannoniere della Serie A resterà a vestire il viola…



