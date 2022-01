CALCIOMERCATO FIORENTINA/ Ipotesi di scambio Dragowski-Meret con il Napoli

Il calciomercato della Fiorentina potrebbe non essere ancora concluso come emerso dalle parole del direttore Barone riguardo all’eventuale addio di Dusan Vlahovic. Intervistato da La Nazione, il dirigente ha spiegato: “Il nostro mercato non è chiuso, ci sarà qualche uscite ma saremo attenti anche al resto. Le inglesi vogliono Vlahovic, ma evidentemente lui ha altre idee. Siamo pronti a trattare, ma lui e il suo agente non parlano. Aperture dal giocatore e dal suo entourage? Zero. E io avevo chiesto loro di essere chiari, ma non c’è stato ancora nessun contatto.”

VLAHOVIC ALLA JUVENTUS?/ Calciomercato, la Fiorentina: "Il suo agente non è chiaro"

Oltre alla situazione relativa all’attaccante serbo, i toscani non sono ancora certi della permanenza in estate del loro portiere Bartlomiej Dragowski, in scadenza di contratto a giugno del 2023, ovvero al termine della prossima stagione. Stando a quanto emerso nelle scorse settimane, il polacco non avrebbe intenzione di rinnovare e vorrebbe anzi provare a vivere un’avventura altrove lontano da Firenze.

CALCIOMERCATO FIORENTINA/ Italiano: "Innesti di qualità, chi non gioca può andar via"

CALCIOMERCATO FIORENTINA: LE MANOVRE DEI TOSCANI

I dirigenti della Fiorentina hanno dunque il loro bel da fare in questi frenetici giorni di calciomercato. Secondo quanto riportato dal Corriere Fiorentino, i viola starebbero valutando l’ipotesi di uno scambio tra Dragowski ed Alex Meret, di proprietà del Napoli. L’italiano vorrebbe lasciare i partenopei per trovare spazio da titolare rifiutando quindi a sua volta il rinnovo del contratto proposto da De Laurentiis e dai suoi collaboratori e lo scambio col polacco potrebbe accontentare tutte le parti.

LEGGI ANCHE:

DIRETTA/ Fiorentina Genoa (risultato finale 6-0) streaming video: goleada Viola

© RIPRODUZIONE RISERVATA