CALCIOMERCATO FIORENTINA/ Kumbulla obiettivo concreto in difesa, davanti offerto Simy

La sessione di calciomercato invernale comincerà ufficialmente solo nella giornata di domani, lunedì tre gennaio, ma intanto le squadre del nostro campionato si stanno muovendo da tempo al fine di potenziare le rispettive rosse in vista della seconda parte della stagione, Fiorentina compresa. Una delle zone del campo in cui i toscani stanno pensando di aggiungere qualche innesto di qualità è il reparto arretrato, dove stando alle indiscrezioni più recenti il nome caldo dovrebbe essere quello di Marash Kumbulla, ventunenne albanese di proprietà della Roma.

In scadenza di contratto con i giallorossi solamente nel giugno del 2025, Kumbulla ha sin qui collezionato 13 apparizioni complessive tra campionato e coppe in 677 minuti disputati nella Capitale nel corso di questa stagione. Non soddisfatto dal minutaggio riservatogli da mister Josè Mourinho, il difensore potrebbe spingere per cambiare aria ma intanto la Fiorentina sembra più propensa a recuperare Nastasic per migliorare quel settore.

CALCIOMERCATO FIORENTINA: PIACE KUMBULLA ED OFFERTO SIMY

Il calciomercato della Fiorentina potrebbe dunque vedere aggiungere qualche volto nuovo alla squadra a disposizione di mister Italiano, il quale avrebbe bisogno non soltanto di un centrale ma pure di un attaccante, magari da alternare a Vlahovic. I rumors più recenti rivelano che la Salernitana avrebbe proposto ai viola il cartellino di Simeon Tochukwu Nwankwo, detto Simy, così da non doverlo riscattare obbligatoriamente a 4.5 milioni di euro dal Crotone. Il suo profilo potrebbe essere utile alla causa dei toscani che però, forse non pienamente convinti dall’operazione, preferiscono concentrarsi su altri aspetti.

