CALCIOMERCATO FIORENTINA/ Nastasic rimane, in tre per la porta dei viola

La Fiorentina viene da tutti considerata come la squadra che si è mossa meglio in questa prima parte del calciomercato invernale e le mosse attuate dai viola potrebbero non essere finite qui nonostante le smentite del direttore Pradè. Quel che pare certo è che Matija Nastasić non verrà ceduto entro la fine di gennaio nonostante le voci emerse nelle scorse ore in merito appunto al suo possibile addio ai toscani. La società non ha alcuna intenzione di privarsi di un calciatore così importante almeno fino a giugno.

Sotto contratto fino al giugno del 2023, ovvero al termine della prossima annata calcistica, Nastasic era stato accostato con insistenza sia alla Sampdoria in Italia che al Levante in Spagna, come spiegato dalla redazione di Firenzeviola.it, ma la Fiorentina ha optato per mantenere invariata la difesa a disposizione di mister Italiano. L’allenatore sta facendo molto bene quest’anno ed il club vuole premiarlo come dimostrato pure dagli arrivi di Ikoné e Piatek.

CALCIOMERCATO FIORENTINA: LE MANOVRE DEI TOSCANI

Intanto in casa Fiorentina si sta ragionando anche in vistadella prossima sessione di calciomercato. In estate la società di Commisso potrebbe cercarsi un nuovo portiere se verrà confermata la partenza di Bartłomiej Drągowski. Il ventiquattrenne della Nazionale polacca sembra essere deciso a vivere una nuova avventura lontano da Firenze secondo i rumors e per rimpiazzarlo in maniera adeguata ci sono tre nomi sul taccuino dei dirigenti toscani: stando alle indiscrezioni de La Nazione, Alessio Cragno del Cagliari potrebbe essere l’uomo giusto in questo senso e se Alex Meret potrebbe ancora rinnovare col Napoli, sono invece in rialzo le quotazioni di Yahia Fofana del Le Havre.

