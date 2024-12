CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS, SI TRATTTA PER FOLORUNSHO

Gennaio è ormai alle porte ed anche il calciomercato Fiorentina sarà protagonista con vari movimenti sia in entrata che in uscita. Nell’ottica di potenziare la rosa di mister Raffaele Palladino, i dirigenti della società toscana stanno prendendo in considerazione i profili di diversi calciatori e potrebbero presto decidere di aggiungere qualcosa soprattutto per quanto concerne il centrocampo. Per il Corriere dello Sport i viola starebbero infatti cercando di capire quali margini ci sono per tesserare Michael Folorunsho, di proprietà del Napoli dove però non sta trovando lo spazio che sperava.

Agli ordini di mister Antonio Conte il ventiseienne legato ai partenopei fino al giugno del 2029 ha sin qui racimolato sette presenze tra campionato e coppa Italia spalmate su 103 minuti complessivi senza segnare neanche un gol o fornire assist vincenti per i suoi compagni, senza dunque poter replicare le buone prestazioni offerte lo scorso anno in prestito con l’Hellas Verona. Accostato con una certa insistenza pure alla Lazio, dopo l’interesse espresso nei giorni scorsi ora la Fiorentina tenterà di accaparrarselo con un prestito con obbligo di riscatto a giugno per un affare da 10 milioni di euro, se verrà soddisfatta la richiesta napoletana.

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS, IKONE E CHRISTENSEN IN CIMA ALLA LISTA

Detto del possibile arrivo di un nuovo centrocampista, il calciomercato Fiorentina deve per forza di cose prendere in considerazione anche qualche partenza liberandosi degli stipendi di quei calciatori che non rientrano nei piani dell’allenatore e destinati dunque a non calcare il terreno di gioco fino alla prossima estate. Chi non sembra aver convinto mister Palladino, insieme col resto dell’ambiente, sono Jonathan Ikoné ed Oliver Christensen, prossimi dunque alla cessione in caso di offerta congrua rispetto a quanto deciso dalla stessa Fiorentina.

Per il ventiseienne francese, che non ha realizzato alcuna rete oppure offerto assist decisivi in questa stagione, si continua proprio ad aspettare una proposta valida così da convincersi una volta per tutte a lasciarlo andare a giocare altrove. Il venticinquenne danese piace invece in Germania sebbene il suo addio venga frenato dall’importante ingaggio percepito. Un altro che sembra destinato a lasciare il Franchi è Cristiano Biraghi, accostato da diversi giorni al Fenerbahce allenato da José Mourinho e adesso anche al Napoli di mister Conte.