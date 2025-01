Calciomercato Fiorentina News: Dennis Man e Cher Ndour le operazioni in entrata

Il calciomercato Fiorentina continua la ricerca di un esterno offensivo per dare a Raffaele Palladino più possibilità di scelta e più armi a sua disposizione e aiutarlo a ritrovare quella forma che dopo i primi mesi è sparita, dopo che la trattativa per Luiz Henrique è definitivamente sfumata per il suo passaggio allo Zenit, i viola si sono buttati a capofitto sull’esterno rumeno del Parma Dennis Man, seguito già come alternativa al brasiliano insieme a Matias Soulé della Roma. Gli emiliani non vorrebbero lasciar andare il loro miglior giocatore ma si sono già preparati all’eventualità con l’acquisto di Jacob Ondejka dal Royal Antwerp, la Fiorentina dovrebbe già aver raggiunto l’accordo con il giocatore e ora manca solo trovare una via di mezzo tra i 14 milioni offerti dai viola e i 17 richiesti dal Parma.

Un’altra operazione in entrata che il calciomercato Fiorentina sta cercando di chiudere velocemente è quella per il centrocampista, Palladino vuole un giocatore che possa sostituire Cataldi o Adli davanti alla difesa ma che a differenza di loro porti un po’ di muscoli in più in quel reparto. Il profilo che i viola stanno cercando di chiudere con velocità è quello di Cher Ndour, centrocampista italiano classe 2004 di proprietà del PSG e che verrà richiamato dal suo prestito al Besiktas per permettere a Kolo Muani di raggiungere la Juventus. Sul giovane italiano c’è l’interesse anche del Bologna ma i viola dovrebbero essere in vantaggio e aver già iniziato le trattative.

Calciomercato Fiorentina News: addio a Oliver Christensen, anche Pietro Comuzzo potrebbe lasciare

Il calciomercato Fiorentina intanto completa operazioni in uscita, sono molti i profili che i viola vorrebbero cedere anche solo in prestito in questa sessione di mercato ma fino ad ora l’unico con cui si è trovato una soluzione è Oliver Christensen, portiere danese di 25 anni che la Fiorentina ha acquistato lo scorso anno per 4 milioni dall’Herta Berlino ma che non ha mai convinto i suoi allenatori. La soluzione che il club ha trovato è quella del prestito alla Salernitana in Serie B fino alla fine della stagione permettendogli così di trovare minuti per giocare e rivalutare il suo cartellino così da cercare di venderlo alla fine dell’anno.

Il secondo giocatore su cui il calciomercato Fiorentina in uscita potrebbe interessarsi è Pietro Comuzzo, il giovane difensore centrale ha esordito in questa stagione e con Palladino ha trovato continuità dimostrando di essere un giocatore di livello per il nostro campionato, trovando anche la prima convocazione in nazionale. Su di lui si è interessato il Napoli che secondo indiscrezioni avrebbe già offerto 20 milioni alla Fiorentina per acquistare il calciatore nella prossima stagione.