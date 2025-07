Calciomercato Fiorentina news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. Vicino un incontro per Kean 29 luglio 2025

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS, SI PUNTA A TRATTENERE MOISE KEAN

La Fiorentina si sta ricostruendo per ripartire alla grande nella prossima stagione e la dirigenza si sta dando da fare per migliorare l’organico tramite il calciomercato estivo attualmente in corso. I gigliati hanno già messo a segno qualche colpo in entrata ma lavorano pure alle partenze di quei giocatori che sembrano destinati a non trovare spazio durante la nuova annata calcistica.

Calciomercato Fiorentina News/ Sottil tra Torino e Premier League. Zortea e Sohm nel mirino (29 luglio 2025)

I vertici societari ragionano però anche sui rinnovi di contratto di alcuni calciatori che vengono invece ritenuti fondamentali per il progetto viola. Uno di questi è l’esterno Dodò, il cui destino potrebbe essere lontano dallo Stadio Franchi se non si riuscirà a trovare l’intesa, così come rientra in questo elenco pure Rolando Mandragora, sebbene la priorità sia blindare un altro elemento della rosa.

Calciomercato Fiorentina News/ Anche Nzola verso il Brasile, Comuzzo piace in Premier League (28 luglio 2025)

L’obiettivo della Fiorentina è infatti quello di rinnovare il contratto di Moise Kean e trattenerlo il più a lungo possibile in modo tale che possa continuare a segnare diversi gol decisivi per i toscani. Legato alla squadra di Firenze fino a giugno del 2029, il direttore sportivo Pradé ed il presidente Commisso vorrebbero avere la garanzia di poter contare su Kean almeno per un’altra stagione.

Il centravanti della Nazionale italiana potrebbe così arrivare a percepire uno stipendio da 4,5 milioni di euro a stagione, ovvero il doppio di quanto guadagnato finora secondo gli accordi prestabiliti. La Fiorentina mira a strappare un accordo simile a quelli che hanno firmato Inaki Williams con l’Athletic Bilbao o anche Lamine Yamal con il Barcellona ed è previsto un nuovo incontro con l’entourage dell’ex juventino entro la fine di questa settimana nonostante gli agenti puntino ad un ingaggio ancor più elevato.

Calciomercato Fiorentina News/ Piace Zortea, almeno due attaccanti verso l'addio (27 luglio 2025)

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS, IL FLAMENGO SU LUCAS BELTRAN

Il calciomercato Fiorentina potrebbe però intanto muoversi in uscita completando la cessione di un calciatore che non viene al momento ritenuto indispensabile per la prima squadra allenata dal nuovo allenatore Stefano Pioli. Stiamo parlando di Lucas Beltran, trequartista o attaccante reduce da sedici reti e nove assist firmati nelle due stagioni in cui ha finora vestito la maglia dei viola. Arrivato nel 2023 dal River Plate, l’argentino ha offerto il proprio contributo alla causa dei toscani senza però incidere come ci si aspettava.

Nel destino di Beltran sembrava esserci un ritorno ai Millonarios di Buenos Aires ma in queste ore si sta facendo sempre più concreta la pista che lo porterebbe invece al Flamengo. I brasiliani, grandi protagonisti al Mondiale per Club, avrebbero messo nel mirino il ventiquattrenne sotto contratto con la Fiorentina fino al 2028 ed avrebbero pronta un’offerta che si avvicinerebbe ai 15 milioni di euro richiesti per il suo cartellino. Se da un lato i gigliati sarebbero disposti a lasciarlo partire, dall’altro Beltran preferirebbe proseguire la sua carriera in Europa e così pare che i rossoneri dovranno lavorare ancora per riuscire a convincerlo.