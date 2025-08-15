Calciomercato Fiorentina news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. Zortea e Smit nel mirino 15 agosto 2025

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS, ZORTEA PER LA CORSIA

I pensieri che occupano le teste dei dirigenti delle Fiorentina sono diversi se si parla di calciomercato. Tra possibili cessioni e nuovi acquisti, in programma c’è pure qualche colloquio relativo ai rinnovi di contratto di quei calciatori ritenuti indispensabili per il progetto societario da qui al prossimo futuro. Nell’immediato però c’è da completare la rosa a disposizione del tecnico Stefano Pioli.

L’ex allenatore milanista avrebbe ancora bisogno di aggiungere qualcosa all’organico da gestire nella prossima annata calcistica che sta ormai per cominciare ufficialmente a partire da un nuovo centravanti. L’attacco non è comunque il solo a preoccupare i viola che vorrebbero anzi aggiudicarsi pure un nuovo esterno da schierare possibilmente sulla corsia di destra.

Il nome più caldo in orbita Fiorentina in questo senso pare essere quello di Nadir Zortea, per il quale il direttore sportivo Daniele Pradé cercherà di chiudere al più presto possibile. L’italiano, che ha un contratto valido con il Cagliari fino al 2028, potrebbe giocare sia largo a centrocampo che come terzino, senza disdegnare il lato mancino del campo in caso di necessità.

I gigliati vorrebbero mettere le mani sul ventiseienne con la formula del prestito mentre i sardi puntano ad ottenere garanzie in merito alla cessione a titolo definitivo del loro tesserato. L’arrivo di Zortea rappresenterebbe un’alternativa per Dodò durante l’annata visto che Fortini non sembra aver convinto soprattutto sul piano fisico mentre l’opzione Davide Calabria sembra scemare visto l’imminente passaggio dello stesso al Panathinaikos.

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS, KEES SMIT A CENTROCAMPO

Detto della fascia, il calciomercato Fiorentina insegue un nuovo innesto pure nel mezzo in questo agosto di mercato. L’ultimo profilo accostato alla società di Firenze per il centrocampo è quello di Kees Smit, di proprietà dell’AZ Alkmaar con cui ha un contratto che scadrò il 30 giugno del 2028. Cresciuto nel settore giovanile dei biancorossi, il diciannovenne ha già attirato l’attenzione di alcune società che militano in Inghilterra ed in Germania grazie alle sue prestazioni.

Vista la valutazione da 5 milioni di euro, la Fiorentina dovrà sbrigarsi se vorrà realmente accaparrarselo e portarlo a giocare in Italia facendogli vivere la sua prima esperienza lontano dal club in cui ha mosso i primi passi. Già protagonista con un assist nei preliminari di Champions League attualmente in corso, nella passata stagione l’olandese Smit ha collezionato dieci reti e sette assist in quarantatre presenze totali.