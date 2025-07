Calciomercato Fiorentina news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti dell'estate. Si dialoga per Sohm e Nicolussi Caviglia 22 luglio

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS, SOHM E NICOLUSSI CAVIGLIA NEL MEZZO

Il calciomercato Fiorentina pare essere prevalentemente orientato verso la ricerca di rinforzi in una zona del campo in particolare, ovvero la mediana. I toscani cercano nuovi elementi dopo aver deciso di non trattenere Yacine Adli, che il Milan ha messo ad allenarsi con la formazione Futuro, e non avendo riscattato neanche Michael Folorunsho, tornato al Napoli e conteso da Cagliari e Torino.

Secondo le ultime indiscrezioni, i viola sarebbero quindi vicini all’acquisto di Simon Sohm dal Parma. Accostato anche all’Inter, che sembra però avere altre priorità visto l’interesse per Leoni sempre tra le file dei ducali e dovendo prima trovare una sistemazione ad Asllani a sua volta in orbita Fiorentina, lo svizzero sembra sempre più vicino al trasferimento al Franchi.

Gli emiliani vorrebbero circa 18/20 milioni di euro per liberare il ventiquattrenne di Zurigo ed ai gigliati serve aggiungere più o meno 3/4 milioni per soddisfare la richiesta con la loro proposta. Intanto però emerge un altro profilo che pare far gola alla squadra guidata in panchina dal nuovo allenatore Stefano Pioli, e cioè Hans Nicolussi Caviglia del Venezia.

Il classe 2000 originario di Aosta ha un contratto valido con i lagunari fino al 2029 e lo scorso anno, culminato con la retrocessione, ha siglato quattro gol e tre assist in trentacinque presenze complessive raccolte in Serie A. La concorrenza rappresentata dal Bologna potrebbe essere un ostacolo importante nell’arrivare a Nicolussi Caviglia per la Fiorentina, che ha preso contatto con i Leoni Alati per capire quali margini ci siano per intavolare una trattativa nei giorni scorsi.

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS, CAPRINI VA AL MANTOVA

Questa sessione estiva sembra essere l’occasione ideale per il calciomercato Fiorentina di dimostrare ancora una volta quanto il settore giovanile viola sia una fucina di talenti per il nostro Paese. I toscani stanno definendo appunto il trasferimento al Mantova di Maat Daniel Caprini, ala sinistra naturale della formazione Primavera. Diciannovenne italiano che possiede anche i passaporti guineano e francese, Caprini ha già avuto modo di esordire nel massimo campionato racimolando una manciata di minuti contro l’Inter e l’Hellas Verona.

Il milanese ha offerto il suo contributo alla compagine Under 20 nella passata stagione con nove reti e cinque assist in ventinove presenze complessive. In Serie B, dove i lombardi hanno battuto la concorrenza della Juve Stabia, Caprini avrà modo di vivere la sua prima stagione in prestito tra i professionisti con la possibilità di essere schierato regolarmente in campo e soprattutto di far crescere ancor di più le qualità che ha già messo in mostra.