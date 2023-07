CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS/ Amrabat verso lo United, poi tutto su Sutalo (26 luglio 2023)

Sofyan Amrabat è tornato a Firenze, ma il futuro del centrocampista marocchino è tutt’altro che certo. L’atleta si è presentato al Viola Park per iniziare la preparazione con la Fiorentina sotto la guida del nuovo allenatore Vincenzo Italiano, ma diversi club europei hanno messo gli occhi su di lui, con il Manchester United in prima fila. I Red Devils sono attualmente impegnati nella trattativa per l’attaccante Rasmus Hojlund con l’Atalanta, ma una volta concluso questo affare, si concentreranno sul centrocampista marocchino. Amrabat è uno dei primi nomi nella shortlist dell’allenatore del Manchester United, ten Hag, e si prevede che presto possano arrivare offerte ufficiali alla Fiorentina, presieduta da Rocco Commisso.

Video/ Fiorentina Catanzaro (3-0) gol e highlights: i viola si accendono nella ripresa (23 luglio 2023)

A gennaio, la Fiorentina ha rifiutato un’offerta di calciomercato del Barcellona per Amrabat, ma era stato raggiunto un accordo per permettere la cessione del giocatore in caso di offerte da una grande squadra. Il direttore generale, Joe Barone, ha incoraggiato Amrabat a concentrarsi sulla Fiorentina, ma il talentuoso centrocampista sembra essere destinato a lasciare il club. Il Manchester United sembra intenzionato a presentare un’offerta di circa 30 milioni di euro per Amrabat, e se l’affare si concluderà, il giocatore potrebbe trasferirsi in una delle squadre più importanti al mondo, precisamente all’Old Trafford. Questa sarebbe la seconda grande opportunità per Amrabat, dopo il fallimento della trattativa con il Barcellona a gennaio.

Diretta/ Fiorentina Catanzaro (risultato finale 3-0) streaming: Kokorin cala il tris (23 luglio 2023)

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS, SUTALO OBIETTIVO CONCRETO

Intanto, la Fiorentina sta cercando sul calciomercato il sostituto di Igor, che ha lasciato il club per il Brighton. Josip Sutalo, difensore croato della Dinamo Zagabria, è uno dei profili più graditi ai gigliati. La Fiorentina sta spingendo sull’acceleratore per accaparrarsi il giocatore, soprattutto dopo che Napoli, Ajax, Lipsia, Fulham e Arsenal si sono mostrati interessati. La trattativa di calciomercato per Sutalo è complessa, poiché la Dinamo Zagabria richiede alla Fiorentina una cifra intorno ai 20/25 milioni di euro.

Nonostante ciò, la Fiorentina sta facendo il possibile per arrivare a un accordo e nelle prossime ore potrebbero esserci nuovi contatti per raggiungere la fumata bianca definitiva. In conclusione, la Fiorentina si trova di fronte a due importanti trattative di calciomercato, una per cedere Amrabat al Manchester United e l’altra per acquistare Sutalo dalla Dinamo Zagabria. Entrambi gli affari sono delicati, ma il club viola sta dimostrando grande determinazione nel rafforzare la propria rosa in vista della prossima stagione. Resta ora da vedere come si evolveranno le trattative e se alla fine i tifosi della Fiorentina vedranno i propri desideri realizzarsi.

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS/ C'è l'accordo con la Juve per Arthur. Obiettivo Nzola (21 luglio 2023)

© RIPRODUZIONE RISERVATA