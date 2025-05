Calciomercato Fiorentina News: Jaka Bijol il nuovo muro in difesa

Il mondo viola negli ultimi giorni ha vissuto uno scossone con la dimissione del tecnico Raffaele Palladino per alcune incomprensioni con il direttore sportivo Daniele Pradè, per la contestazione della piazza e probabilmente anche per l’offerta di una nuova squadra, e per questo il calciomercato Fiorentina è sembrato uno dei meno attivi tra le squadre che occupano dal primo al decimo posto. In realtà la dirigenza sta valutando con molta attenzione tutti i profili individuati perché vuole evitare di spendere soldi e dare al nuovo tecnico giocatori che non si inseriscono bene nel suo sistema di gioco o nell’ambiente.

Alcuni ruoli però hanno un evidente bisogno di essere rinforzati perché hanno faticato molto nell’ultima stagione, uno tra questi sicuramente la difesa che troppe volte si è dovuta affidare alle parate di De Gea, e ha concesso comunque una quantità di gol non indifferente, Ranieri sicuramente verrà confermato e le voci sulla partenza di Comuzzo sembrano essere diminuite. A dover essere cambiato è quindi il centrale dei tre difensori e il giocatore preferito dovrebbe essere Jaka Bijol, il ventiseienne sloveno dell’Udinese piace a molte squadre ma la Fiorentina vorrebbe anticiparle offrendo i 20 milioni richiesti.

Calciomercato Fiorentina News: in attacco piace Thiago Fernandez

Il calciomercato Fiorentina è poi alla ricerca di giovani talenti da poter lanciare, uno dei limiti che la squadra ha riscontrato poi è stato il compagno di reparto di Kean, o i compagni nel periodo in cui erano 2 i giocatori ad affiancarlo, unendo queste due necessità Daniele Pradè ha identificato un giovane esterno proveniente dall’Argentina, Thiago Fernandez. Il classe 2004 è di proprietà del Velez Sarsfield e in questa stagione non è potuto scendere in campo per colpa di un infortunio al legamento crociato, su cui il direttore sportivo viola vorrebbe far leva per abbassare le richieste della squadra.

Un’alternativa all’argentino potrebbe essere Antonio Vergara, trequartista italiano di ventidue anni che veste la maglia della Reggiana con cui ha disputato 32 presenze segnando 5 gol e fornendo 6 assist, il ragazzo può giocare alle spalle della punta o come esterno offensivo e il suo valore è assolutamente abbordabile per la Fiorentina. Il giocatore è di proprietà del Napoli che chiede un’offerta di 3 milioni ma occhio all’interesse del Parma che vorrebbe acquistarlo per farlo giocare alle spalle di Bonny, i viola dalla loro potrebbero cercare di inserirlo nella trattativa in caso i partenopei tornano sulle tracce di Comuzzo.