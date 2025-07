Il calciomercato Fiorentina valuterà le offerte per Pietro Comuzzo mentre M’bala Nzola potrebbe volare in Brasile

Calciomercato Fiorentina News: M’bala Nzola lascia l’Europa

I viola dopo i primi tre acquisti sono un po’ bloccati nel proseguimento delle operazioni in entrata che Pradé sta cercandi di concludere sotto la richiesta di Stefano Pioli, è infatti necessario che la squadra toscana sfoltisca la rosa che presenta ancora giocatori che non fanno parte del progetto.

Il calciomercato Fiorentina quindi deve fare cassa da queste cessioni per poi poter riprendere in mano le trattative d’acquisto e avvicinarsi ancora di più alle richieste delle squadre avversarie per gli obiettivi della squadra che potrebbero alzare il livello della rosa.

La cessione che più di tutte è l’obiettivo della dirigenza viola è quella dell’attaccante angolano M’bala Nzola che nonostante sia stato offerto in più occasioni a squadre di Serie A e Serie B non ha attirato l’interesse di nessuna formazione nei nostri campionati e anche nel resto d’Europa.

Ad aver chiesto informazioni alla Fiorentina sulla cessione e le richieste della dirigenza è il Flamengo che vede nell’attaccante un’opportunità a basso costo per rinforzarsi, come è stato il terzino del Milan Emerson Royal che in un campionato con meno pressioni darà il meglio di sé.

Calciomercato Fiorentina News: Pietro Comuzzo tra i sacrificabili

Una cessione che invece il calciomercato Fiorentina non vorrà concludere è quella del suo giovane difensore classe 2005 Pietro Comuzzo che dopo essere stato seguito nel mese di gennaio da diverse squadre del campionato di Serie A, Napoli e Milan su tutte, ha perso il suo posto da titolare in favore di Pongracic.

Ora in Italia non è più richiesto ma invece a muoversi per il ragazzo sono squadre di Premier League in particolare Brentford e Bournemouth che possono offrire senza troppi problemi i 30 milioni richiesti dai viola per assicurarsi il ragazzo.

Una cessione che invece è confermata è quella di Riccardo Sottil che dopo un prestito al Milan in cui le chance sono state davvero poche, con molta probabilità lascerà Firenze per trovare una piazza dove avere un maggiore minutaggio e venir sfruttato maggiormente dal tecnico.

L’esterno ventiseienne ha un prezzo che si aggira sui 5 milioni rendendo così il suo trasferimento abbordabile sia per il Torino che per il Cagliari, squadre che si sono mosse per il figlio d’arte vista la necessità di entrambe di aggiungere esterni offensivi alla squadra che vedrà un grosso cambio di modulo.