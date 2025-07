Calciomercato Fiorentina news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. Terracciano è rossonero (18 luglio 2025)

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS, ASLLANI PER IL CENTROCAMPO

Il calciomercato Fiorentina è in fermento dopo la presentazione ufficiale della prima squadra avvenuta negli ultimi giorni. I toscani hanno infatti salutato i loro tifosi guidati dal rientrante Stefano Pioli, di nuovo in Italia dopo l’avventura con gli arabi dell’Al-Nassr con Cristiano Ronaldo e soprattutto alla sua terza esperienza con questo club avendolo già allenato in passato oltre ad averci giocato da calciatore.

L’organico dei gigliati necessita di alcuni miglioramenti in varie zone del campo ma il settore in cui la dirigenza ed il tecnico vorrebbero inserire maggiore qualità pare essere il centrocampo. Proprio per questo motivo non sono mancate in queste ore indiscrezioni riguardanti l’interesse per Franck Kessie, ex milanista oggi all’Al-Alhi, e per Simon Solomon Junior Sohm, vice-capitano del Parma.

Se l’ivoriano è un obiettivo davvero complicato da raggiungere, quella che porta allo svizzero potrebbe essere invece una pista più semplice da percorrere senza in ogni caso dimenticare che i ducali hanno già blindato un altro elemento in quel settore, ovvero lo spagnolo Adrian Bernabé Garcia. Il profilo più utile potrebbe quindi arrivare da un’altra società.

Un altro nome caldo in questo senso pare appunto essere quello di Kristjan Asllani, in uscita dall’Inter. I dirigenti del club lombardo ritengono l’albanese non indispensabile per il progetto del prossimo futuro e ne avrebbero fissato il prezzo a 15 milioni di euro, cifra ben più che abbordabile dalla Fiorentina. Resta però da convincere il mediano, che vorrebbe rimanere a Milano a giocarsi le sue carte avendo pure già rifiutato alcune destinazioni come ad esempio il Betis di Siviglia.

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS, UFFICIALE L’ADDIO A TERRACCIANO

Il calciomercato Fiorentina ha intanto completato un’operazione in uscita salutando uno dei portieri presenti all’interno del proprio organico. L’estremo difensore Pietro Terracciano è stato infatti ceduto al Milan dove dovrebbe percepire uno stipendio da 800 mila euro all’anno. L’ex viola ha firmato fino a giugno del 2026, e dunque fino al termine della nuova stagione che sta per cominciare, con eventuale opzione di rinnovo per il 2026/2027 al raggiungimento di determinati traguardi.

Nel capoluogo lombardo Terracciano vestirà il ruolo di prima alternativa al titolare Mike Maignan, il quale sembrava essere vicino al Chelsea all’inizio dello scorso mese. I rossoneri hanno nel frattempo ceduto all’Atalanta Marco Sportiello, che sarà a sua volta il vice di Marco Carnesecchi. Nell’ultima annata calcistica il trentacinquenne ha raccolto dieci presenze totali subendo quindici reti e mantenendo la porta inviolata in due occasioni.