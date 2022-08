CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS/ Barak obiettivo concreto, Kouame verso la permanenza

Calciomercato Fiorentina news, Barak più di Bajrami nel mezzo?

La Fiorentina prosegue la sua campagna di potenziamento della rosa in questo agosto di calciomercato estivo. Dopo il buon esordio in campionato i viola vorrebbero ancora aggiungere qualcosa al proprio organico così da consegnare a mister Vincenzo Italiano una squadra altamente competitiva e affrontare al meglio tutti gli impegni stagionali. I toscani nello specifico starebbero pensando all’acquisto di un nuovo centrocampista ed il nome più caldo pare essere quello di Antonin Barak, di proprietà dell’Hellas Verona.

Il tecnico gialloblu Cioffi a margine della sfida col Napoli ha spiegato: “Simeone sapeva di andare via certamente ed era fuori per questo motivo. Si pagano, invece, le zone di grigio quelle in cui, come nel caso di Barak, ci sono calciatori che non sanno dove proseguiranno la stagione.” Tuttavia i veneti chiederebbero 18 milioni di euro per il cartellino del ventisettenne, considerato in alternativa ad un altro profilo seguito con grande interesse dai gigliati, ovvero quello di Nedim Bajrami dell’Empoli.

Calciomercato Fiorentina news, Kouame ora potrebbe restare

Oltre ai vari movimenti in entrata, la Fiorentina deve ragionare anche in merito a qualche cessione in questa finestra estiva di calciomercato. Uno dei calciatori maggiormente indiziati a lasciare i viola sembrava essere Christian Kouame, giocatore che però ha fatto molto bene alla prima di campionato e per il quale mister Italiano ha anche speso parole d’elogio in conferenza stampa. Accostato ai tedeschi dell’Augsburg ed ai francesi del Nantes, Kouame potrebbe rimanere a Firenze dopo il prestito dello scorso anno all’Anderlecht.

