Calciomercato Fiorentina news: sembrava fatta per il trasferimento dell'argentino in Brasile, ma l'attaccante preferirebbe restare in Europa (8 agosto 2025)

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS, BELTRAN BLOCCA IL TRASFERIMENTO

Il calciomercato Fiorentina sperava di poter contare sulla cessione di Lucas Beltran, sfoltendo la rosa e incassando una buona cifra per il suo addio. Il Flamengo si era spinto fino a 12 milioni più 3 di bonus, convincendo i Viola.

La palla è passata all’attaccante che però ha rifiutato il trasferimento, non volendo ancora lasciare l’Europa per tornare in Sudamerica. D’altronde non si può biasimare essendo solamente un classe 2001 e volendo ancora dire la propria in un top campionato.

Il calciatore però si trova in una situazione scomoda, essendo fuori dal progetto Pioli come dimostra il mancato impiego nell’amichevole con il Nottingham. Staremo a vedere se rientrerà nei piani del tecnico oppure se si troverà un soluzione.

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS, COMUZZO RESTA

Il calciomercato Fiorentina non si limita a Beltran. Infatti è tema caldo Comuzzo, inseguito a gennaio da Napoli e Milan mentre ora sono le squadre della Premier League a tentare uno dei migliori prospetti del calcio italiano.

Il classe 2005 è ormai da considerare il presente e il futuro dei gigliati e le sue parole nell’ultima intervista fanno pensare alla sua volontà di restare. Staremo a vedere se però non arriverà un’offerta circa da 40 milioni di euro…

A centrocampo resta caldissimo il nome di Hans Nicolussi Caviglia: reduce da una retrocessione nonostante buone prestazioni, il giocatore ex Juventus potrebbe restare in Serie A vestendo la maglia dei Viola. Concorrenza permettendo.