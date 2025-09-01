Calciomercato Fiorentina news: l'argentino, dopo aver rifiutato le offerte da Russia e Brasile, si unirà temporaneamente al Valencia (1 settembre 2025)

CALCIOMERCATO FIORENTINA, DOPPIA CESSIONE IN PRESTITO

Il calciomercato Fiorentina è stato molto attivo in questo ultimo giorno della sessione estiva in ottica uscite. Infatti sono parecchi i calciatori che hanno salutato Firenze in questo 1º settembre, alcuni a titolo definitivo altri in prestito.

Tra le cessioni fino a giugno 2026 dunque a titolo temporaneo abbiamo quelle di Barak e Beltran. Il primo vestirà la maglia della Sampdoria in Serie B con l’obiettivo di aiutare il club ligure a raggiungere quantomeno la salvezza.

Per Beltran invece destinazione spagnola ovvero il Valencia. La Viola incasserà un milione di euro, ben 14 in meno rispetto a quelli che avrebbe incassato per un passaggio a titolo definitivo in Brasile che però l’attaccante ha rifiutato, così come le sirene dalla Russia.

CALCIOMERCATO FIORENTINA, BIANCO AL PAOK

Come detto, il calciomercato Fiorentina è riuscita però a piazzare anche una cessione a titolo definivo ovvero quella di Ikoné. Il francese aveva già passato un periodo lontano da Firenze nella scorsa stagione, passando in prestito al Como.

Ora invece il classe 1998 andrà al neoprpomosso Paris FC per 3 milioni di euro dopo aver firmato un contratto da 1.2 milioni per tre anni. Qui ritroverà un suo ex compagno in Viola vale a dire il centrocampista Maxime Lopez.

Altre notizie sul mondo Fiorentina: Bianco è andato al PAOK in Grecia in prestito con diritto di riscatto, per Comuzzo è stato rifiutato l’assalto dell’Atalanta mentre su Mandragora c’è stato l’interesse del Marsiglia, anch’esso rifiutato.