Calciomercato Fiorentina news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. Nzola e Brekalo in partenza 5 agosto 2025

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS, BELTRAN RIMANE E BREKALO PUO’ PARTIRE

Il calciomercato della Fiorentina sembra essere particolarmente dedito al reparto offensivo in queste ultime ore. I gigliati sono appunto alla ricerca di un nuovo centravanti da poter alternare a Moise Kean e a Edin Dzeko ma si stanno al contempo muovendo pure con qualche movimento in uscita, liberando quei giocatori non ritenuti indispensabili.

Chi sembrava poter salutare Firenze sembrava essere Lucas Beltran, al Franchi dal 2003 e con un contratto ancora valido fino al 2028. Sfumato un potenziale ritorno in Patria al River Plate, l’argentino è finito nel mirino del Flamengo, squadra che si è messa in luce durante il Mondiale per Club 2025. I viola hanno dunque trattato con i rossoneri per la cessione del sudamericano ma questa non sembra più essere destinata a concretizzarsi.

Il Mengao aveva promesso 15 milioni alla Fiorentina per l’acquisto del ventiquattrenne originario di Cordoba che ha tuttavia rifiutato il trasferimento. Lo stesso Beltran avrebbe dunque respinto la corte dei brasiliani, così come successo pure a Mehdi Taremi dell’Inter, poichè deciso a proseguire la sua carriera in Italia, oppure eventualmente con un’altra squadra europea.

Nell’elenco dei giocatori che possono lasciare la Fiorentina figura anche Josip Brekalo, reduce dal prestito ai turchi del Kasimpasa dopo quello vissuto pure con l’Hajduk Spalato nella stagione precedente. Stando ai rumors più recenti, il futuro dell’ex granata potrebbe essere ancora in Croazia dato che sulle sue tracce si registra la presenza del Rijeka, andando così a giocare per una terza volta con società del suo Paese essendo cresciuto nella Dinamo Zagabria.

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS, NZOLA VERSO UNA NEOPROMOSSA

La Fiorentina mira dunque a sfoltire la rosa nonostante la caccia a nuovi rinforzi. Ragionando sempre sull’attacco, ci sarebbe pure M’Bala Nzola nella lista dei giocatori pronti a partire. L’ex Spezia non era stato trattenuto nel corso della passata stagione ed era stato infatti trovato l’accordo per il suo passaggio in prestito ai francesi del Lens.

Adesso il futuro di Nzola si tinge di nerazzurro visto che per lui si profila una nuova avventura con il Pisa, neo promosso in Serie A. Secondo le indiscrezioni, domani il ventottenne svolgerà le visite mediche con i toscani prima di firmare il nuovo contratto e la formula individuata per questo affare di mercato dovrebbe essere quella del prestito con con diritto di riscatto, e controriscatto in favore dei viola, per un totale di 5 milioni di euro.