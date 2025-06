Il calciomercato Fiorentina è senza ombra di dubbio legato al futuro dell'attaccante Moise Kean. Sul giocatore pende purtroppo una clausola

Calciomercato Fiorentina, occhio al doppio colpo a centrocampo

Dopo l’acquisto di Edin Dzeko il calciomercato Fiorentina potrebbe vedere altre importanti novità tra centrocampo e attacco. Il club toscano ha deciso di non riscattare diversi elementi e la società vuole mettere a disposizione del nuovo allenatore Stefano Pioli una squadra competitiva e in grado di dare il meglio in qualsiasi competizione.

Calciomercato Juventus News / Bianconeri sulle tracce di Sesko, si riapre la pista Araujo? (19 Giugno 2025)

La formazione gigliata vuole sicuramente rinforzi a centrocampo e il club gigliato potrebbe allacciare a sorpresa i discorsi con il Milan per Ismael Bennacer, giocatore tornato in rossonero dal prestito e che piace non poco a Pioli; i due hanno condiviso l’annata dello scudetto e l’allenatore lo riaccoglierebbe volentieri a lavorare con se.

Diretta/ Inter Miami Porto (risultato 0-1) video streaming tv: Samu dal dischetto! (oggi 19 giugno 2025)

Ma oltre ciò occhio anche alla linea giovane e a centrocampo c’è un nome che stuzzica più di altri. Come riporta Sky Sport la Fiorentina è sul centrocampista dell’Empoli Fazzini, giocatore ormai in uscita. La formazione è retrocessa e sta cedendo cosi i suoi pezzi migliori, tra questi c’è Fazzini che per circa 10 milioni di euro può trasferirsi ancora in Toscana. Occhio anche alla Lazio che segue da tempo il giocatore.

Calciomercato Fiorentina, la clausola di Kean è un problema

Il calciomercato Fiorentina dipenderà molto però da cosa accadrà al futuro di Moise Kean, stella del club viola e protagonista come vicecapocannoniere dell’ultimo campionato di serie A. Per il club gigliato ovviamente il giocatore sarebbe incedibile ma molto è legato alla clausola di Moise e diversi club italiani e stranieri stanno valutando se esercitarla.

Calciomercato Como/ Sondaggio per il prestito di Morata, a centrocampo piace Mandragora (19 giugno 2025)

Dal 1 al 15 Luglio 2025 qualsiasi club mondiale ha la possibilità di esercitare la clausola di 52 milioni di euro e visto i prezzi per gli attaccanti il giocatore è molto appetito sul mercato. In Italia occhio a Napoli e soprattutto Milan che sta valutando se puntare o meno il giocatore, serve una punta da affiancare a Santiago Gimenez e si valuta il colpo.

Occhio anche all’Arsenal in Premier League ed in generale quindi la Fiorentina può solo attendere se ci sarà o meno l’affondo per il giocatore. Solo eventualmente la Fiorentina potrà valutare se trovare il sostituto ma al momento non si può valutare, e tra i tifosi (oltre che in società) c’è ansia per il futuro di Moise Kean.