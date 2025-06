CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS, IL PIANO PER BENNACER E GUDMUNDSSON

Il calciomercato Fiorentina deve ancora entrare nel vivo aspettando l’annuncio del nuovo allenatore, che a questo punto dovrebbe essere con ogni probabilità Stefano Pioli. Il cinquantanovenne nativo di Parma ha giocato durante la carriera da calciatore con la maglia viola dal 1989 al 1995 per sette stagioni ed è poi tornato al Franchi per guidare la prima squadra pure dal 2017 all’aprile del 2019.

Calciomercato Fiorentina News/ Kean, insidie dall'Arabia Saudita, colpo Bennacer!

Aspettando di capire quando sarà ufficializzato il tesseramento dell’ex tecnico di Inter e Milan, adesso all’Al-Nassr di CR7 da cui aveva già provato ad allontanarsi dopo l’eliminazione della sua squadra nella Champions League asiatica in semifinale ad opera dei giapponesi del Kawasaki Frontale qualche tempo fa, non mancano le indiscrezioni riguardanti calciatori da lui allenati nel recente passato e che farebbe dunque comodo averli a disposizione pure nella sua seconda nuova avventura da allenatore della Fiorentina.

Calciomercato Fiorentina News/ Concorrenza per Dzeko, in stand by sia Gudmundsson che Dodo (11 giugno 2025)

Il primo nome che appare in cima a questo potenziale elenco sarebbe quello di Ismael Bennacer, in prestito all’Olympique Marsiglia da febbraio ma di proprietà del Milan. In totale Bennacer arriva da una stagione deludente nella quale ha firmato appena tre assist vincenti per i suoi compagni in venti presenze totali distribuite fra le varie competizioni con gli italiani ed i francesi. Proprio i transalpini non riscatteranno Bennacer che potrebbe quindi andare alla Fiorentina di nuovo con la formula del prestito e la sua valutazione si aggirerebbe al momento intorno ai dieci milioni di euro.

Calciomercato Fiorentina News/ Possibile scambio Parisi-Marusic, Atangana a centrocampo!

Tornando invece a pensare per qualche istante alle situazioni interne da risolvere, su tutte spicca quella di Albert Gudmundsson, ancora in prestito dal Genoa dove dovrebbe tornare dopo il prossimo 30 giugno 2025. L’intenzione sarebbe quella di trattenere l’islandese, già pagato sette milioni di euro per il prestito oneroso ad inizio anno, ma la richiesta di riscatto da 18 milioni sta frenando la dirigenza toscana dall’aprire il portafoglio. Stando a la Repubblica Firenze, la Fiorentina tenterà di abbassare la cifra concordata ricevendo uno sconto magari anche tramite la volontà del calciatore ma la sensazione è che il Genona non si lasci convincere tanto facilmente.

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS, CONCORRENZA PER TCHATCHOUA

Quello di Bennacer non è però ovviamente l’unico profilo che interessa il calciomercato Fiorentina. Uno dei profili seguiti con maggior interesse dai viola è quello di Jackson Tchatchoua, sotto contratto con l’Hellas Verona fino a giugno 2027. Il camerunense con cittadinanze belga ha contribuito alla salvezza in Serie A degli Scaligeri scendendo in campo per ben trentasei volte e riuscendo a segnare pure due reti, oltre a servire tre assist ai suoi compagni.

Alla Fiorentina farebbe parecchio comodo accaparrarsi un elemento interessante come il classe 2001 per tutelarsi nel ruolo di terzino destro, dove si è sentita la partenza di Kayode in direzione Premier League. Tuttavia, se i toscani avranno davvero l’intenzione di assicurasi Tchatchoua dovranno comunque battere la concorrenza rappresentata sia dal Torino che dall’Inter.