Calciomercato Fiorentina News: il centrocampista del Parma supera Bennacer nelle gerarchie. Rifiutata offerta spagnola da 6 milioni (5 luglio 2025)

CALCIOMERCATO FIORENTINA, SCAMBI A CENTROCAMPO

Il calciomercato Fiorentina si sta intensificando sempre di più. Dopo gli arrivi di Viti dal Nizza, l’ultima stagione in prestito all’Empoli, e Fazzini proprio dai biancoblu, il club toscano è a caccia di ulteriori innesti per la rosa.

Il nuovo nome che interessa parecchio ai gigliati è Bernabé del Parma. Al netto di qualche infortunio, il centrocampista del Parma ha una valutazione di 25 milioni e potrebbe arricchire il reparto di Stefano Pioli. Era stato sondato anche Bennacer, che però sembra sceso nelle gerarchie.

A proposito di centrocampisti, il Real Betis ha provato a sferrare il colpo Rolando Mandragora presentando un’offerta da 6 milioni di euro. La cifra però è ritentata troppo bassa dalla Fiorentina, soprattutto dopo l’ottima stagione passata da 9 gol tra Serie A e Conference League.

CALCIOMERCATO FIORENTINA, KEAN AL NAPOLI

Il calciomercato Fiorentina dovrà trovare una soluzione per l’attacco. Dal primo al 15 luglio potrebbe esserci l’addio di Moise Kean dato che l’ex centravanti di PSG e Juventus ha una clausola nel proprio contratto di 52 milioni.

Oltre alla pista araba, rifiutata dal giocatore piemontese, ci sarebbe quella del Napoli. I campani avrebbero deciso di allentare la presta su Lorenzo Lucca dell’Udinese per concentrare tutta la propria forza economica su Kean.

I toscani si starebbero già muovendo per trovare un sostituto e il nome in pole position è quello di Roberto Piccoli. Riscattato a 12 milioni dal Cagliari, l’ex Atalanta potrebbe diventare il nuovo numero nove della Fiorentina per 30 milioni.