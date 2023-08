Calciomercato Fiorentina News/ Bonucci ancora un’idea, sirene per Nico Gonzalez (oggi giovedì 17 agosto 2023)

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS: BLITZ PER BONUCCI

Continua a tenere banco il caso di Leonardo Bonucci messo fuori rosa dalla Juventus e, con la querelle che ha preso le vie legali, il calciomercato Fiorentina potrebbe inserirsi. Non è una novità dell’ultima ora: già nei giorni passati si era detto che la Viola, così come la Lazio (soprattutto quest’ultima) potesse dirsi interessata all’esperienza di Bonucci, che da parte sua preferirebbe la soluzione in Serie A (del resto era già successo sei anni fa, quando clamorosamente aveva deciso di lasciare la Juventus per accasarsi al Milan, operazione poi non andata troppo bene sul campo ma che all’epoca aveva suscitato un polverone mediatico).

I contatti tra la Fiorentina e il difensore di Viterbo erano stati smentiti, ma pare che Daniele Pradè ci stia davvero pensando: dagli ambienti vicini ai viola filtra l’indiscrezione secondo cui Vincenzo Italiano vorrebbe un altro centrale per puntellare la rosa, Bonucci sarebbe l’ideale per la sua voglia di riscatto, la grande esperienza e qualità (anche se siamo nella parte conclusiva della carriera) e in più la possibilità di fare uno sgarro a una rivale storica come la Juventus, mettendo sotto contratto un calciatore che per un decennio è stato una bandiera bianconera e ha vinto tutto. Non è detto che si faccia, ma la Fiorentina probabilmente ci sta davvero provando…

NICO GONZALEZ DA BLINDARE

Sul fronte partenze invece il calciomercato Fiorentina deve guardarsi dagli assalti a Nico Gonzalez. Le ultime notizie riportano che l’agente del calciatore argentino abbia visitato il Viola Park a ferragosto; l’importanza di Nico Gonzalez è confermata anche dal fatto che Gaetano Castrovilli gli abbia appena ceduto la maglia numero 10, dunque l’ex dello Stoccarda è realmente centrale nel progetto di Vincenzo Italiano e del resto lo abbiamo visto in queste due stagioni, soprattutto quando Nico è mancato la Fiorentina ha faticato a produrre quel frizzante calcio offensivo che invece ha mostrato in alcune uscite, raggiungendo anche le finali di Coppa Italia e Conference League.

Recentemente per Nico Gonzalez si era fatto avanti il Brentford, e in generale le offerte per l’argentino non dovrebbero mancare: Rocco Commisso è stato chiaro in merito e ha detto che per meno di 35 milioni di euro il suo calciatore non si muove da Firenze, ma questo significa, dall’altra parte, che se qualche club dovesse presentare tale cifra la cessione si farebbe. La Fiorentina, comunque entusiasta per come la rosa sia stata rinforzata, trema: Nico Gonzalez potrebbe lasciare la città e la squadra entro la fine del calciomercato estivo? Manca poco tempo, dunque avremo a breve una risposta al quesito…











