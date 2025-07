Calciomercato Fiorentina News: il nazionale uruguaiano è considerato incedibile. Per il centrocampista ivoriano serve un maxi-ingaggio (19 luglio 2025)

CALCIOMERCATO FIORENTINA, MURO DELL’AMERICA SU RODRIGUEZ

Il calciomercato Fiorentina ha ricevuto un “no” secco per Brian Rodriguez e a comunicarlo è il suo agente. L’attaccante dell’América e della nazionale uruguaiana era finito nel mirino dei Viola a cui però è stata rifiutata l’offerta.

“Brian ha un contratto fino a giugno 2026 C’erano 3 offerte e l’America le ha rifiutate tutte, ho portato un’offerta di 8 milioni della Fiorentina, ma il club non l’ha accettata” dichiara il procuratore del centravanti classe 2000.

Difficilmente la Fiorentina alzerà la propria proposta dato che il calciatore è in scadenza tra meno di un anno dunque, se non dovesse arrivare il rinnovo, il calciatore potrebbe arrivare a Firenze (o altrove) a parametro zero.

CALCIOMERCATO FIORENTINA, KESSIE DIVENTA DIFFICILE

Il calciomercato Fiorentina ha sognato per qualche giorno l’innesto di Kessié, ma attualmente la pista si è raffreddata parecchio. Il motivo è principalmente l’ingaggio poiché l’ex Milan e Barcellona percepisce uno stipendio ben più alto degli standard toscani.

Il centrocampista è accostato ai Viola vista la presenza di Stefano Pioli, allenatore con cui ha vinto il 19esimo Scudetto col Milan. Occhio però anche a Gian Piero Gasperini dato che si è inserita recentemente anche la Roma.

Capitolo Lorenzo Lucchesi: il difensore è un nuovo calciatore del Monza, avendo firmato con il club brianzolo in prestito fino al 30 giugno 2026 con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni che consegneranno a tutti gli effetti al Monza il calciatore.