Il calciomercato Fiorentina lavora in difesa con le possibili aggiunte di Davide Calabria e Leo Ostigard

Calciomercato Fiorentina News: Davide Calabria colpo a costo zero

Ancora manca l’ufficialità dell’arrivo del nuovo allenatore viola che però ormai senza alcun dubbio sarà Stefano Pioli, che per questo accordo ha anche rifiutato la nazionale italiana, la squadra non dovrebbe subire troppe modifiche se non nel modulo che dovrebbe vedere un ritorno della difesa a 4.

Il calciomercato Fiorentina quindi avrà come compito principale quello di riuscire a trattenere i giocatori migliori, su tutti Kean, e andare a puntellare la rosa per riuscire a competere su tre competizioni e provare al quarto anno consecutivo a portare a casa la Conference League, risultato tutt’altro che impossibile.

Una prima aggiunta alla rosa che la dirigenza proverà a portare a termine è quella di un terzino destro visto che il titolarissimo Dodo, non ha alcuna alternativa nei giocatori presenti in rosa, il brasiliano poi piace a diversi club e vista la sua possibile partenza si vuole concedere a Pioli un giocatore che possa essere schierato anche tra i titolari.

Il nome scelto è quello di Davide Calabria che dopo la fine del suo contratto con il Bologna può essere un’opzione a basso prezzo per diverse squadre ma che per il suo legame con il tecnico potrebbe accettare questa soluzione.

Calciomercato Fiorentina News: Leo Ostigard per rinforzare la difesa

Questa non sarà la sola operazione in fase difensiva del calciomercato Fiorentina ma potrebbe verificarsi anche una ulteriore ma tra i centrali, i giocatori in quel ruolo sono quattro ma l’età avanzata di Pablo Mari non convince fino in fondo l’allenatore che avrebbe chiesto l’aggiunta di un giocatore roccioso. La dirigenza viola per questo starebbe monitorando la situazione di Leo Ostigard, venticinquenne norvegese con un passato in Italia nel Napoli e ora di proprietà dello Stade Rennes, prima di affondare il colpo i viola dovranno aspettare di sapere se l’Hoffenheim deciderà di riscattarlo dopo il prestito.

In uscita invece potrebbe esserci Niccolò Fortini che dopo l’ottima stagione in Serie B con la Juve Stabia con 2 gol e 4 assist in 26 partite ha attirato l’interesse di diverse squadre ma più di tutte del Palermo di Filippo Inzaghi che lo vuole per la cavalcata dei rosanero verso la Serie A e del Milan che vuole un giocatore capace di giocare in tutte le posizioni sulla fascia destra, dando la possibilità a Massimiliano Allegri di variare i moduli. La Fiorentina però non vuole vendere il ragazzo per meno di 10 milioni e anzi potrebbe decidere di tenerlo per puntarci ora come sostituto e in futuro come titolare.