Calciomercato Fiorentina news: il "no" di Beltran al Flamengo non ha frenato i Viola dalla corsa all'attaccante con tre nomi nel mirino (11 agosto 2025)

CALCIOMERCATO FIORENTINA, SITUAZIONE BELTRAN

Il calciomercato Fiorentina è al lavoro per capire come gestire la situazione Lucas Beltran. Per l’ex River Plate era stato trovato l’accordo con il Flamengo per 12 milioni più 3 di bonus, una cifra che avrebbe fatto più che comodo ai Viola.

L’argentino però si sente (giustamente) ancora giovane per abbandonare l’Europa e il 24enne ha rifiutato i rossoneri brasiliani, frenando i piani della Fiorentina. Il problema è che Beltran sembra ormai fuori dai progetti di Pioli.

Calciomercato Fiorentina News/ Ikoné e Barak in partenza, Comuzzo non si muove (10 agosto 2025)

Lo scarso minutaggio nelle amichevoli, per non dire nulla in certi frangenti, testimonia questa dinamica molto delicata. Ora per Beltran si è capito che bisogna cercare pretendenti italiane, che però non si spingeranno fino a 15 milioni come fatto dal Flamengo.

CALCIOMERCATO FIORENTINA, TRE NOMI PER L’ATTACCO

Il calciomercato Fiorentina però si porta avanti e mette nel mirino alcuni attaccanti. Nel recente passato si era fatti nomi importanti come Piccoli e Krstoivc, ma difficilmente la società gigliata metterà sul piatto 30 milioni per uno dei due.

Calciomercato Fiorentina News/ Mandragora in bilico, ecco cosa servirebbe a Pioli (9 agosto 2025)

Per questo, secondo Il Corriere dello Sport, i nomi sulla lista della Fiorentina sono più economici ma non per questo privi di qualità. Ad esempio Calvert-Lewin, liberato dal contratto con l’Everton, potrebbe essere un’ottima presa a zero.

Un profilo che invece piace da tanto tempo ai toscani è Shpendi del Cesena, dove però serviranno 7 milioni. La via di mezzo è rappresentato invece da Jacques Siwe, autore di 11 gol e 2 assist nell’ultima stagione al Guingamp in Ligue2 (Serie B francese) dal valore di 4 milioni di euro.