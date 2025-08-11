Calciomercato Fiorentina news: il "no" di Beltran al Flamengo non ha frenato i Viola dalla corsa all'attaccante con tre nomi nel mirino (11 agosto 2025)
CALCIOMERCATO FIORENTINA, SITUAZIONE BELTRAN
Il calciomercato Fiorentina è al lavoro per capire come gestire la situazione Lucas Beltran. Per l’ex River Plate era stato trovato l’accordo con il Flamengo per 12 milioni più 3 di bonus, una cifra che avrebbe fatto più che comodo ai Viola.
L’argentino però si sente (giustamente) ancora giovane per abbandonare l’Europa e il 24enne ha rifiutato i rossoneri brasiliani, frenando i piani della Fiorentina. Il problema è che Beltran sembra ormai fuori dai progetti di Pioli.
Lo scarso minutaggio nelle amichevoli, per non dire nulla in certi frangenti, testimonia questa dinamica molto delicata. Ora per Beltran si è capito che bisogna cercare pretendenti italiane, che però non si spingeranno fino a 15 milioni come fatto dal Flamengo.
CALCIOMERCATO FIORENTINA, TRE NOMI PER L’ATTACCO
Il calciomercato Fiorentina però si porta avanti e mette nel mirino alcuni attaccanti. Nel recente passato si era fatti nomi importanti come Piccoli e Krstoivc, ma difficilmente la società gigliata metterà sul piatto 30 milioni per uno dei due.
Per questo, secondo Il Corriere dello Sport, i nomi sulla lista della Fiorentina sono più economici ma non per questo privi di qualità. Ad esempio Calvert-Lewin, liberato dal contratto con l’Everton, potrebbe essere un’ottima presa a zero.
Un profilo che invece piace da tanto tempo ai toscani è Shpendi del Cesena, dove però serviranno 7 milioni. La via di mezzo è rappresentato invece da Jacques Siwe, autore di 11 gol e 2 assist nell’ultima stagione al Guingamp in Ligue2 (Serie B francese) dal valore di 4 milioni di euro.