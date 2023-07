CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS/ C’è l’accordo con la Juve per Arthur. Obiettivo Nzola (21 luglio 2023)

Il calciomercato della Fiorentina è pronto a far segnare un colpo importante: Arthur è sempre più vicino a diventare un nuovo giocatore Viola, con l’affare che sembra ormai in dirittura d’arrivo. Il mediano brasiliano, ex Barcellona e ora alla Juventus, sta per raggiungere la squadra toscana, con il tecnico Vincenzo Italiano pronto a consegnargli le chiavi del centrocampo. Le trattative di calciomercato tra Fiorentina e Juventus sono in fase avanzata, e l’ufficialità dell’affare sembra essere imminente. Arthur sarà un giocatore chiave per il progetto della Fiorentina nella prossima stagione. L’arrivo del centrocampista brasiliano rappresenta un importante rinforzo per la squadra toscana, che sta cercando di costruire una rosa competitiva per il prossimo campionato.

L’annuncio dell’arrivo di Arthur alla Fiorentina è stato anticipato anche dai canali social del club, con l’immagine di una bandiera brasiliana in un contesto viola. I tifosi della Fiorentina sono in trepidante attesa per l’ufficialità dell’operazione, che potrebbe essere comunicata nelle prossime ore. L’affare per Arthur dovrebbe concludersi con un prestito oneroso con diritto di riscatto, per un’operazione di calciomercato che per la Fiorentina complessivamente si aggira intorno ai 20 milioni di euro. Inoltre, la Juventus contribuirà a coprire parte dell’ingaggio del giocatore, rendendo l’operazione più sostenibile per la Fiorentina.

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS, ARRIVA NZOLA

Oltre a Arthur, la Fiorentina sta cercando di rafforzare anche il proprio reparto offensivo. Secondo quanto riportato dal quotidiano La Nazione, la squadra viola sarebbe in pole position per l’acquisizione di M’Bala Nzola, centravanti dello Spezia. Il giocatore sarebbe il profilo perfetto per i meccanismi di gioco del tecnico Italiano, e la trattativa sembra essere in fase avanzata. Dopo la retrocessione della formazione ligure, si potrebbe arrivare a chiudere l’affare con un costo del cartellino dell’angolano abbastanza contenuto, tra i 5 e i 6 milioni di euro.

M’Bala Nzola potrebbe indossare la maglia della Fiorentina nella prossima stagione, e al momento non sembra essere necessaria una partenza di altri attaccanti per concludere l’affare. La Fiorentina si sta muovendo con determinazione sul mercato, cercando di costruire una rosa bilanciata per la prossima Serie A e possibilmente anche per la Conference, che arriverebbe in caso di esclusione della Juventus da parte dell’UEFA. L’attesa dei tifosi viola è palpabile, e si spera che presto arrivi la tanto attesa fumata bianca per l’arrivo di Arthur e, eventualmente, di M’Bala Nzola.











