Calciomercato Fiorentina news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. Potrebbe arrivare Lindelof 29 agosto 2025

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS, ECCO NICOLUSSI CAVIGLIA

Il calciomercato sta per concludersi se parliamo della sessione di trattative estiva attualmente ancora in corso ma in casa Fiorentina non sono terminate le manovre sia in entrata che in uscita. I viola sono reduci dalla bella vittoria in rimonta contro il Polyssia nel turno preliminare di Conference League, sfida che però ha evidenziato alcune lacune.

AVVERSARIE FIORENTINA CONFERENCE LEAGUE/ Sfida ai tedeschi del Mainz! (Oggi 29 agosto 2025)

I gigliati hanno appunto dovuto recuperare ben due reti per regalare la gioia del successo davanti ai propri tifosi, giunti in trasferta fino al Mapei Stadium di Reggio Emilia per supportare la loro squadra del cuore, così da chiudere con un totale di 6 a 2 il discorso qualificazione. Gli elementi schierati in campo hanno però gestito male l’avvio della gara ed in questo senso sembra essere molto utile l’arrivo di un nuovo centrocampista.

DIRETTA/ Fiorentina Polyssia (risultato finale 3-2): viola al girone unico! (28 agosto 2025)

Nelle scorse ore infatti, secondo quanto emerso dalle indiscrezioni più recenti, i toscani avrebbero raggiunto l’intesa con il Venezia per l’acquisto di Hans Nicolussi Caviglia, aostano che era legato ai veneti da un contratto valido fino al 30 giugno del 2029. Stando a Sky Sport, l’operazione da 7 milioni di euro si è chiusa con la formula del prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni.

Il venticinquenne dovrebbe palesarsi in quel di Firenze nelle prossime ore, dopo che probabilmente avrà svolto le visite mediche di rito presso la clinica Villa Stuart di Roma, e firmare quindi il nuovo documento che gli permetterà di diventare a tutti gli effetti un calciatore della Fiorentina. Cresciuto nel vivaio della Juventus, il classe 2000 ha giocato una sola stagione con i lagunari siglando quattro reti e tre assist in trentacinque presenze raccolte in campionato nella passata stagione.

Probabili formazioni Fiorentina Polissya/ Quote, primi cambi per Pioli! (Conference League, 28 agosto 2025)

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS, ATTESA PER VICTOR LINDELOF

Sempre ripensando a quanto accaduto nella sfida giocata in settimana, il calciomercato estivo potrebbe presto consegnare anche un nuovo difensore alla Fiorentina. Le voci di corridoio rivelano infatti che i viola starebbero per trovare un accordo finalizzato al tesseramento di Victor Lindelof, difensore svincolato rimasto appunto senza squadra dopo il mancato rinnovo del contratto con il Manchester United. Il trentunenne svedese è un centrale capace di adattarsi anche al ruolo di terzino e nel corso della sua avventura coi Red Devils ha collezionato quattro gol e sette passaggi vincenti per i suoi compagni in 284 presenze complessive distribuite fra le varie competizioni disputate.

In casa Fiorentina si attende la risposta del giocatore e del suo entourage dopo l’ultima proposta presentata nelle scorse ore. Il classe 1994 dovrebbe firmare un accordo con il club italiano venendo a percepire poco meno di due milioni di euro a stagione più dei corposi bonus ottenibili al raggiungimento di determinati traguardi. Il calciatore percepirà quindi 1.8 milioni nella prima stagione e due nella seconda, firmando appunto fino al 2027.