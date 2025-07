Il calciomercato Fiorentina sogna l'acquisto di Hugo Larsson. Davide Calabria può seguire il suo allenatore Pioli

Calciomercato Fiorentina News: Davide Calabria il pupillo di Pioli

Come ha dichiarato nella conferenza stampa di presentazione il tecnico Stefano Pioli ha grandi obiettivi per la prossima stagione che vedono i viola qualificarsi in Europa per un’altra stagione in maniera consecutiva e magari in una competizione migliore della Conference League, che però è l’obiettivo principale della stagione.

Il calciomercato Fiorentina però ha ancora molto da fare e se l’attacco e la difesa sono stati sistemati, il centrocampo ha bisogno ancora di alcuni ritocchi soprattutto nei due mediani che verranno utilizzati il prossimo anno dall’allenatore nel suo 4-2-3-1.

Con il ritorno a Firenze dell’ex allenatore di Milan e Al Nassr potrebbe trovare casa uno dei giocatori su cui ha fatto più affidamento negli anni passati, ovvero l’ex capitano del Milan Davide Calabria, che è ancora svincolato dopo che il contratto di sei mesi con il Bologna è terminato.

Il calciatore però potrebbe essere preso in considerazione come un’aggiunta alla rosa solo in caso di cessione di Dodò che fino a qualche settimana fa sembrava ad un passo ma ora è più lontana dal verificarsi, anche senza la cessione del brasiliano la Fiorentina potrebbe offrirgli un contratto ma solo nei giorni conclusivi del mercato.

Calciomercato Fiorentina News: Hugo Larsson un sogno troppo costoso

Per il centrocampo invece il calciomercato Fiorentina ha capito che è necessario l’acquisto di un giocatore tecnico che possa gestire il pallone e dare inizio alle azioni, il sogno dei dirigenti sarebbe quello di portare in Italia Hugo Larsson, classe 2004 svedese che gioca per l’Eintracht Francoforte.

Alla sua seconda stagione in Germania ha collezionato 47 presenze in tutte le competizioni nelle quali ha realizzato 6 gol e 1 assist ed è stato uno dei motivi della qualificazione in Champions League della sua squadra, il prezzo però è decisamente troppo alto per le tasche dei viola, essendo pari a 40 milioni.

Quelli che invece possono essere dei veri obiettivi per la Fiorentina sono giocatori con costi meno importanti e che arrivano da altre squadre della Serie A dove o non hanno più spazio o da cui, andando a giocare per i viola, possono fare un salto di qualità nella loro carriera.

Tra i vari obiettivi ci sono sicuramente i due centrocampisti del Parma, Simon Sohm e Adrian Bernabé, il centrocampista dell’Udinese Martin Payero e il ventitreenne dell’Inter Kristjan Asllani su cui però ci sono diverse squadre.