Calciomercato Fiorentina News: proseguono i rumors su Comuzzo

Sono ore molto importanti per quel che riguarda il calciomercato Fiorentina. Nelle ultime ore il club viola ha provato a dare una svolta sul mercato ed ha annunciato il rinnovo di contratto per il difensore gigliato Pietro Comuzzo, un nome importante sia per il presente che per il futuro del club. C’è quindi un’importante svolta per il futuro del giocatore e del club.

Comuzzo è stato vicinissimo alla cessione a gennaio, richiesto dal Napoli di Antonio Conte ma alla fine gli azzurri non hanno soddisfatto le richieste della società di Rocco Commisso e Comuzzo è rimasto in squadra. Da quel momento però il giocatore ha giocato piuttosto meno e il tecnico Palladino gli ha spesso preferito il difensore Pongracic.

I rumors di Comuzzo però proseguono, il centrale ha firmato il nuovo contratto questa mattina ma questo era un fattore necessario, ma non indica obbligatoriamente la permanenza in Toscana. Anzi per l’estate potrebbero esserci importanti novità ed un top club straniero, gli inglesi del Manchester United sarebbero pronti a fare un’offerta per acquistare il giocatore.

Calciomercato Fiorentina News: il Manchester United pronto a presentare un’offerta

Comuzzo resta un giocatore che ha molto mercato e il calciomercato Fiorentina potrebbe avere importanti risvolti. La sua cessione potrebbe portare introiti per investire sul mercato ed il club – ovviamente insieme a tecnico e giocatore – deciderà nelle prossime settimane, anche in base alla posizione in classifica del club, se trattenere o meno il giocatore.

Comuzzo ha molto mercato ma secondo quanto riporta il portale britannico Caughtoffside è finito nel mirino del Manchester United di Ruben Amorim. Il club inglese attuerà l’ennesima rivoluzione di questi anni in estate e cambieranno tanti giocatori, specialmente in difesa. Il giocatore viola è uno dei primi nomi sulla lista dei Red Devils e per lui servono 40 milioni di euro.

Gli inglesi sono in pole ma occhio anche al Napoli che ha cercato il giocatore in estate e che potrebbe piombare nuovamente sul giocatore, durante la sessione estiva di calciomercato. Il club azzurro è pronto a fare importanti e ingenti rivestimenti in estate e potrebbe cosi piombare nuovamente sul giocatore, il futuro del giovane centrale italiano è tutt’altro che certo e la società potrebbe salutarlo tra qualche mese. Tutto nonostante il rinnovo di contratto, firmato solo poche ore fa.